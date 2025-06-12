羽球／李洋搶夫？陳詩媛靠邊站氣嘟嘟 王齊麟甜喊：配偶欄已填妳

我國羽球黃金男雙王齊麟今年初滿卅歲，去年底向啦啦隊女友「十元」陳詩媛求婚成功。兩人10日在雙方親友陪同下，已完成結婚登記。昨(11)日昔日「麟洋配」搭檔好友李洋，在臉書發出與新人的合影，與人夫王齊麟合比愛心，王齊麟也幾乎同步在臉書曬出三人合照。

李洋喜慶王齊麟結婚，在臉書曬出與新人合影，但畫面中站得比新娘陳詩媛還靠近新郎，兩人如往日搭檔時甜比愛心手勢，讓新娘只能手握花束被晾在一旁。李洋發文寫道：「大寶貝結婚啦！見證了從男生變成男人的那一刻，只有滿滿的感動，未來齊麟交給詩媛來守護。」

而王齊麟也相當有默契地在臉書同步曬出三人合影，開玩笑地表示，這是「我的新歡與舊愛」；照片裡「麟洋」合體手比愛心燦笑，一旁的新娘則似乎臉垮略顯不快，王齊麟在發文中甜喊：「陳詩媛笑一個，配偶欄已經是妳名字了。」

網友紛紛在留言區附和表示「花童好漂亮」、「伴娘很可愛！」，更有不少人打趣道「左邊感覺愛比較多耶」、「其實是左邊兩個結婚對不對？」、「一夫一妻剛剛好」。