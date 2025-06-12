高球／俞俊安 將首度挑戰英國公開賽

中國信託商業銀行贊助的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，日前拿下美國PGA巡迴賽加拿大公開賽第3名，並取得四大滿貫賽之一的英國公開賽入場券，對於將首度參賽，他也直言不會給自己太大壓力。

世界排名第62名的旅美好手俞俊安，是台灣世界排名最佳的選手，他在加拿大公開賽最終輪開局抓鳥、第2洞獵鷹取得優勢；第17洞推桿表現未盡理想，但最後一洞穩定心情抓鳥收尾，以低於標準桿17桿拿下第3名。雖以一桿之差無緣進入延長賽爭冠，但也因此取得四大滿貫賽事之一的「英國公開賽」入場券。

俞俊安高度肯定自己在加拿大公開賽的表現，他說，即使小遇亂流也告訴自己專注當下，「不要放棄每一桿」，亦感謝中國信託的支持，讓他以更為穩定的心情備賽，能在球場上盡情發揮。

俞俊安去年10月於PGA桑德森農場錦標賽奪得生涯首座PGA冠軍，今年5月獲默特爾灘菁英賽第4名，對於將參加7月17日至20日，於愛爾蘭北部的皇家波特拉許高爾夫俱樂部鄧路斯球場舉行的英國公開賽，俞俊安表示非常期待，由於是首度挑戰，對環境、球場都相對陌生，不會給自己太多壓力，做好日常準備、全力以赴。

中國信託為台灣最早投入高爾夫運動的企業，日前落幕的「2025中國信託女子公開賽JLPGA巡迴特別錦標賽」，三日賽事共9767人次進場，總獎金與進場人次均刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事14年來的新高紀錄；此外，「中國信託女子高爾夫之星」共贊助14位選手，持續以實際行動支持優秀且具潛力的高爾夫選手，協助選手在世界舞台揮桿圓夢。