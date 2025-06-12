聽新聞
0:00 / 0:00

射擊／飛靶亞洲盃 楊昆弼、劉宛渝射垮伊朗混合團體摘金

中央社／ 台北11日電
台灣不定向飛靶好手楊昆弼（右）、劉宛渝（左）11日在飛靶亞洲盃混合團體決賽，技壓伊朗組合摘金。圖／楊昆弼提供
台灣不定向飛靶好手楊昆弼（右）、劉宛渝（左）11日在飛靶亞洲盃混合團體決賽，技壓伊朗組合摘金。圖／楊昆弼提供

在中國大陸臨汾舉行的飛靶亞洲盃賽事，台灣不定向飛靶好手楊昆弼劉宛渝，今天在混合團體決賽以46比37擊敗伊朗組合順利摘下金牌。

征戰多屆奧運的台灣男子不定向飛靶好手楊昆弼，昨天先在個人賽拿下1面銀牌，而劉宛渝也獲得1面個人銅牌，2人今天「強強聯手」，在混合團體一路闖進決賽。

楊昆弼和劉宛渝在混合團體資格賽表現出色，楊昆弼3回合分別射下24、25、25分，僅錯失1個泥盤；而劉宛渝分別射下24、23、24分，2人加總145分，以資格賽第1晉級。

在金牌戰當中，楊昆弼和劉宛渝幾乎以碾壓的方式取得46比37的優勢，順利摘金；這也是他們2人自從今年4月布宜諾斯艾利斯世界盃摘金後，再度合作擦亮招牌。

楊昆弼在接受中央社訪問時表示，真的很開心，能替台灣拿下這面金牌，「也稍稍彌補了個人賽只獲得銀牌的遺憾，接下來我還是會持續為亞運、奧運而努力。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

楊昆弼 劉宛渝 亞運

延伸閱讀

伊朗核協議無望？川普坦言「信心減弱」 油價盤中跳漲逾1%

俄烏戰爭不停歇...無人機狂轟濫炸 未來恐持續升高

涉助伊朗洗錢數十億美元 美國制裁11間香港空殼公司

核協議難產 美國提案未含解除對伊朗制裁

相關新聞

高球／俞俊安 將首度挑戰英國公開賽

中國信託商業銀行贊助的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，日前拿下美國PGA巡迴賽加拿大公開賽第3名，並取得四大滿貫賽之一...

射擊／飛靶亞洲盃 楊昆弼、劉宛渝射垮伊朗混合團體摘金

在中國大陸臨汾舉行的飛靶亞洲盃賽事，台灣不定向飛靶好手楊昆弼和劉宛渝，今天在混合團體決賽以46比37擊敗伊朗組合順利摘下金牌

羽球／奪冠後三站只拿一勝 王齊麟更能體悟當學長感覺

我國羽球男雙組合「麟榤配」在今年台北羽球公開賽拿下兩人合拍一年來的首冠後，接下來3站高等級賽事都遭遇強敵吞敗，合計僅拿下...

高球／將首度挑戰英國公開賽 俞俊安不給自己太多壓力

中國信託商業銀行贊助的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，日前以低於標準桿17桿、總桿數263桿的成績，拿下美國PGA巡迴...

中信高球好手俞俊安勇奪 PGA「加拿大公開賽」第三名

中國信託商業銀行贊助的臺灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，於當地時間6月8日以低於標準桿17桿、總桿數263桿的成績，拿下...

羽球／王齊麟、陳詩媛婚後首亮相 拚成績還要拚雙胞胎

在昨天登記結婚的我國羽球男雙奧運金牌好手王齊麟與妻子陳詩媛，在今天聯帷出席眼科活動，分享近視雷射手術後視力清晰的喜悅，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。