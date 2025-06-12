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射擊／飛靶亞洲盃 楊昆弼、劉宛渝射垮伊朗混合團體摘金
在中國大陸臨汾舉行的飛靶亞洲盃賽事，台灣不定向飛靶好手楊昆弼和劉宛渝，今天在混合團體決賽以46比37擊敗伊朗組合順利摘下金牌。
征戰多屆奧運的台灣男子不定向飛靶好手楊昆弼，昨天先在個人賽拿下1面銀牌，而劉宛渝也獲得1面個人銅牌，2人今天「強強聯手」，在混合團體一路闖進決賽。
楊昆弼和劉宛渝在混合團體資格賽表現出色，楊昆弼3回合分別射下24、25、25分，僅錯失1個泥盤；而劉宛渝分別射下24、23、24分，2人加總145分，以資格賽第1晉級。
在金牌戰當中，楊昆弼和劉宛渝幾乎以碾壓的方式取得46比37的優勢，順利摘金；這也是他們2人自從今年4月布宜諾斯艾利斯世界盃摘金後，再度合作擦亮招牌。
楊昆弼在接受中央社訪問時表示，真的很開心，能替台灣拿下這面金牌，「也稍稍彌補了個人賽只獲得銀牌的遺憾，接下來我還是會持續為亞運、奧運而努力。」
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