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羽球／奪冠後三站只拿一勝 王齊麟更能體悟當學長感覺

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
王齊麟出席代言活動。記者沈昱嘉／攝影
王齊麟出席代言活動。記者沈昱嘉／攝影

我國羽球男雙組合「麟榤配」在今年台北羽球公開賽拿下兩人合拍一年來的首冠後，接下來3站高等級賽事都遭遇強敵吞敗，合計僅拿下1勝，王齊麟在今天與老婆陳詩媛一同出席活動時就表示，很能體會搭擋邱相榤歷經這三站震撼教育後的感受，自己也更能體悟當學長的感覺，也希望兩人用接下來幾周時間好好調整，面對7月中登場的日本公開賽。

王齊麟在去年巴黎奧運與李洋攜手完成史無前例的二連霸後，在李洋高掛球拍後就轉與邱相榤搭擋，而兩人也直到5月的台北公開賽才以地主身份拿下合拍後首冠，不過接下來在馬來西亞名人賽、新加坡公開賽和印尼公開賽，3場賽事合計僅拿下1勝，未能延續奪冠氣勢。

王齊麟在今天出席活動時也坦言，這次的東南亞三站賽事，輸的對手剛好是巴黎奧運的二至四名，經歷過這三場比賽，也讓他與邱相榤清楚現在「麟榤配」與這些對手的差距在哪，也期待兩人能利用這6周的時間好好調整，在7月中登場的日本公開賽和接續的中國公開賽都有好表現。

王齊麟也直言，相較於過去都是被帶領的一方，現在自己更能體悟當學長的感覺，尤其現在的邱相榤肯定就像是過去的他一樣，可能會感到迷茫或是沒安全感，這三站賽事對於來說肯定是被上裡一課，「那我現在身為學長，我就是該學著怎麼去帶他、幫助他，我也跟宏麟學長說原來這就是你們當年的心情。」

不過王齊麟也直言，新的組合本來就需要一些磨合時間，也不認為他們與其他好手的差距很大，因此，也希望能在名古屋亞運前能好好衝刺排名，世界前十將會是首要目標，也不會放棄爭取過去「麟洋配」不曾到達過的世界第一位置。

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邱相榤 羽球 王齊麟

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