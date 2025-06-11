羽球／王齊麟、陳詩媛婚後首亮相 拚成績還要拚雙胞胎

在昨天登記結婚的我國羽球男雙奧運金牌好手王齊麟與妻子陳詩媛，在今天聯帷出席眼科活動，分享近視雷射手術後視力清晰的喜悅，兩人也談到了婚後的計畫，包括愛巢已經準備就緒，而身為雙胞胎的陳詩媛也表示，希望未來能夠生雙胞胎，讓王齊麟笑著說「聽她的」。

王齊麟在去年與老搭檔李洋組成的「麟洋配」在去年巴黎奧運完成史無前例的男雙二連霸後，年底也向女友陳詩媛成功求婚，而雙方昨天也在親友見證下前往戶政事務所登記結婚。

而今天兩人也一同出席眼科記者會，除了大談手術後對於生活和運動表現的改變外，也分享婚後生活，其中王齊麟透露自己是在去年年終賽後決定進行近視手術，包括老搭擋李洋、太太陳詩媛在之前都已經成功完成手術，「以前戴隱形眼鏡眼睛會比較乾澀，多少還是有一點不方便，而他們都說做了手術後對於運動表現有很大幫助，也讓我決定進行手術，現在在場上看球也都非常清楚。」

談到選在昨天登記結婚，陳詩媛笑著表示，因為王齊麟近期賽事較滿，在看了農民曆後，昨天是本周唯一一天好日子，不過一旁的王齊麟趕緊補充，「我是覺得6是一個幸運數字，10又是剛好與『十元』有關的日子。」

對於兩人何時會舉辦婚禮和蜜月旅行，兩人則是很有默契地表示，將以王齊麟的比賽為主，不過兩人的愛巢裝潢都已經完成，談到未來「造人」計畫時，陳詩媛也說：「因為我自己是雙胞胎，我媽媽也是雙胞胎，希望未來我們也能生雙胞胎，最好都是女生，因為怕家裡有太多王齊麟我會瘋掉。」

而王齊麟也將在7月中重返賽場備戰日本公開賽，他也坦言目前與學弟邱相榤的合作還有很多可以加強的地方，也能夠體諒他目前的迷茫和沒安全感，希望透過明年亞運參賽、奪牌，再朝著奧運衛冕目標邁進。