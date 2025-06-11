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羽球／王齊麟與陳詩媛接吻照曝光 甜喊「綁定成功不容退貨」
台灣羽球奧運金牌選手王齊麟昨天與前樂天女孩「十元」陳詩媛，前往內湖戶政事務所登記結婚，消息一出獲得各界祝福，王齊麟深夜發文宣告「王太太綁定成功」。
王齊麟昨晚發文分享更多未公開結婚照，包含一張甜蜜接吻照，他向妻子陳詩媛喊話，「謝謝你一直的堅持 往後的日子請多多指教囉」、「王太太綁定成功」、「沒有7天鑑賞期」、「不容退貨」。
近期陳詩媛外型變化引發懷孕揣測，不少粉絲發現她身材略有變化，加上代言海報遮住腹部，紛紛猜測是否有喜。
對此，經紀人回應：「沒有懷孕，如果後續有好消息會再和大家說。」同時也透露兩人婚禮尚未規劃，將來若有進一步消息會另行公布。
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