遭控停權仍介入國家隊選拔 冰球教練槓民代

高雄滑輪溜冰、曲棍球及冰球劉姓教練疑涉性騷擾遭停權，民代踢爆他借牌掛名介入亞錦賽、世運國家隊選拔。劉姓教練昨在多名家長力挺下出面駁斥，性騷擾非事實，並控訴民代利用權勢打壓他，禁入球場，將提告教育局圖利、侵占。

高雄市議員鄭孟洳接獲檢舉踢爆劉姓教練借牌掛名，主導國家隊參與亞錦賽、世運選拔作業，未開選訓會就決定國手名單，違反公平原則與行政命令，且該名教練性騷擾指控已由性平會認定成立，是事實並非抹黑。

劉姓教練喊冤，他旗下球隊以單一球隊之姿拿下6支國家代表權，按規定，選手名單由冠軍隊伍決定，何來他介入選拔名單？

一名教練直指，國家代表隊選手分配比例不公，易引發爭議，以劉姓教練冠軍隊伍名單安排，除頂尖選手入選，竟有選拔賽上未上場的選手入選，令人質疑酬庸。

劉姓教練回應，冰球、曲棍球國際賽要拿好成績，應選適合選手，而不是優秀選手，國家代表隊戰略布局更要培養換血球員，讓未來接力上場球員有國際賽經驗。性騷擾案，他強調非事實。

議員鄭孟洳昨發聲明，她是基於事實與制度缺失提出質疑與改革，也要求主管機關須檢討，避免讓已遭懲處者繞過規則，影響體壇。

針對性平案，高市教育局指出，學校性平委員會認定違反性平法，劉姓教練須接受12小時性平課程，劉不服，已提申覆，結果未出爐。此案已依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法予以處分，基於兒少權益保護，已請認養單位禁止該教練進入大坪頂滑輪曲棍球場及禁止從事指導行為。對於該教練提告，表示尊重。