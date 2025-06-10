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足球／FIFA俱樂部世界盃將開踢 改制成敗引關注

中央社／ 邁阿密9日綜合外電報導
足球世俱盃即將開打。 美聯社
足球世俱盃即將開打。 美聯社

國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup，世俱盃）有著成為大型賽事的所有條件：高達10億美元（約新台幣300億元）獎金、多達32支球隊參賽、足壇最頂級球星共襄盛舉。

然而，32強6月14日至7月13日在美國各地爭鋒的賽事自從國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）當初提出構想以來，就一直遭遇外界批評與質疑。

法新社報導，足壇賽季比賽已經夠滿，世俱盃能不能挖到一個固定檔期，目前還有待觀察。

世界職業足球員協會（FIFPro）之類的球員代表之前就警告球員的工作量會過重，也有人質疑小組賽期間是否會有足夠數量球迷到場觀賽。

而類似韓國蔚山HD足球俱樂部（Ulsan HD）與南非馬梅洛迪日落足球俱樂部（Mamelodi Sundowns）17日在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）比賽，就絕對需要拿出全般美國行銷火力才能吸引滿座球迷捧場。

但FIFA期望借助兩大力量來吸引各地球迷青睞，一是體育串流平台DAZN提供免費直播，二是大型球隊和球員品牌的吸引力。

英凡提諾說：「我們說的是前所未有的景象，把世界盃國家隊等級的魔力帶到球會等級。」

他說，這屆世俱盃「將是個歷史性起點，使我們這個運動更上一層樓，也讓子子孫孫都能像我們一樣熱愛這個運動」。

在球星魅力與球會同等、甚至更重要的時代，阿根廷明星前鋒梅西（Lionel Messi）、英格蘭最佳助攻王凱恩（Harry Kane）和法國天才前鋒姆巴佩（KylianMbappe）等球星的參與，應能點燃社群媒體對這項賽事的熱度。

而32支參賽球隊就有12支來自歐洲，包括剛在歐洲冠軍聯賽奪冠的法國巴黎聖傑曼、歐洲最成功球會皇家馬德里、英超豪門曼城和切爾西，以及德國勁旅拜仁慕尼黑。

南美洲6隊有4隊來自足球強國巴西、2隊來自阿根廷；美國職業足球大聯盟有3隊、墨西哥2隊；非洲4隊、亞洲4隊、大洋洲1隊。

而10億美元總獎金拆為兩大用途：一是各球會的參賽費，二是比賽成績獎金。冠軍獎金高達1.25億美元。

FIFA目前計劃每4年舉辦一次。但是改制並首度測試球迷和巿場反應之後，計畫仍可能調整。

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