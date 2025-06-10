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羽球／最新！王齊麟結婚登記照曝光 妻子陳詩媛秀婚戒、身分證
我國羽球黃金男雙王齊麟今年初滿30歲，今天宣告向啦啦隊女友「十元」陳詩媛求婚成功。兩人在雙方親友陪同下，前往內湖戶政事務所完成結婚登記，如今婚紗照也曝光。
王齊麟的經紀人也證實這項喜訊，對於兩人登記結婚的好消息公布，王齊麟很感謝陳詩媛能在他壓力大的時候細心地照顧到他的情緒，陳詩媛也對王齊麟現在更加用心經營兩人的感情而覺得感動。
經紀人分享照片，王齊麟穿著西裝，陳詩媛則穿上婚紗並手捧花束，一同秀出婚戒，看起來相當幸福。兩人還一起秀出身分證配偶欄，宣告新身分。
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