影／停權仍介入滑輪溜冰國家隊選拔？劉姓教練出面控訴遭打壓

高雄知名滑輪溜冰、曲棍球及冰球劉姓教練疑涉性騷擾遭停權，民代踢爆他借牌掛名介入亞錦賽、世運國家隊選拔。劉姓教練今天在多名家長力挺下出面駁斥，性騷擾非事實，並控訴遭到民代利用權勢打壓，禁入球場，將提告教育局圖利、侵占。

高雄市議員鄭孟洳接獲檢舉踢爆劉姓教練借牌掛名，仍以別的教練掛名方式，實質主導國家隊在參與亞錦賽、世運選拔作業，未開選訓會就決定國手名單，這已嚴重違反公平原則與行政命令。

捲入性騷擾案遭停權的劉姓教練（中）今天在多名家長力挺下出面喊冤。記者郭韋綺／攝影

鄭孟洳並說，該名教練性騷擾指控已經由性平會認定成立，教育局依規定通報不適任教師系統，終身不得擔任教職，也是事實並非抹黑。

劉姓教練今喊冤表示，他旗下球隊以單一球隊之姿拿下6支國家代表權，按照規定，選手名單由冠軍隊伍決定，何來他介入選拔名單？

至於借牌爭議更是莫須有，劉姓教練說，他在性平案遭停權後，由另一名擁有A級教練資格何姓教練擔任國家隊總隊練，預定7月帶國家隊赴韓國參加亞錦賽，若何姓教練只是掛名，體育署應該即刻拔掉何姓教練，至今也未見任何動作。

劉姓教練強調，他獨創的戰術運用和訓練體系，讓台灣2022年躍上世界第一級球隊，今年高雄市拿下6支國家代表權，創紀錄全包，其中亞錦賽曲棍球選手58%是高雄市選手，本是高雄的光榮，卻被非專業人士錯誤的認知抹煞過去所有努力。

一名教練直指，國家代表隊選手分配比例不公，容易引發爭議，以劉姓教練冠軍隊伍名單安排，除了頂尖選手入選，其餘竟有選拔賽上未上場的選手入選，不免令人質疑「酬庸」。

劉姓教練回應，冰球、曲棍球國際賽要拿到好成績，應該選適合的選手，而不是優秀的選手，國家代表隊戰略布局更要培養換血球員，讓未來接力上場球員有國際賽經驗。針對性騷擾案他強調並非事實，已向提出申覆，依法律途徑證明清白。

鄭孟洳今天聲明強調她並非針對個人，而是基於事實與制度缺失提出質疑與改革呼籲，正因體制容許已遭停權者鑽現有體制漏洞，間接插手並掌控選拔。

她要求主管機關必須徹底檢討，並保護受害者免於二度受害，呼籲主管機關徹底檢討，避免讓任何已遭懲處者繞過規則，繼續傷害選手、影響體壇發展。

針對性平案，教育局指出，教練所涉及校園性別案件，經學校性別平等教育委員會決議成立，若當事人對處理結果不服，得依「性別平等教育法」第37條規定向學校提起申覆。

此案已依據高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法予以處分，基於兒少權益保護，已請認養單位禁止該教練進入大坪頂滑輪曲棍球場及禁止從事指導行為，至於劉姓教練提告則表示尊重。