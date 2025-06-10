羽球／王齊麟證實登記結婚 明攜愛妻十元共同出席活動

我國兩屆奧運羽球男雙金牌王齊麟，在今天證實與女友「十元」陳詩媛登記結婚的好消息，兩人也將在明天共同出席記者會，登記結婚後首次同台亮相。

今年初滿30歲的王齊麟，去年底於社群上公布向女友陳詩媛求婚，今天更傳出雙方在親友陪同下前往戶政事務所完成結婚登記的好消息；王齊麟與經紀人也證實這項喜訊，明天下午王齊麟也將攜手愛妻陳詩媛一同出席大學眼科記者會，將是兩人登記結婚後首次的公開亮相。

對於兩人登記結婚的好消息公布，王齊麟很感謝陳詩媛能在他壓力大的時候細心地照顧到他的情緒，陳詩媛也對王齊麟現在更加用心經營兩人的感情而覺得感動。