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羽球／奧運雙金王齊麟告別單身！與「十元」今登記結婚
我國羽球黃金男雙王齊麟今年初滿卅歲，去年底在個人社群上上傳了一張手戴鑽戒照片，宣告向啦啦隊女友「十元」陳詩媛求婚成功。據指出，兩人今在雙方親友陪同下，前往內湖戶政事務所，完成結婚登記。
王齊麟去年在巴黎奧運與李洋攜手完成男雙二連霸業，並獲得國光獎助學金，去年在出席完頒獎典禮後，他與女友「十元」隨即在各自的社群上分享戴上鑽戒的照片，成功向女友求婚。王齊麟當時留言表示，「我跪下跟她一樣高。」十元則是留言，「他跪下跟我一樣高。」照片發出後隨即有不少人向兩人道賀。
宣布今年將舉辦婚禮，即將成為人妻的「十元」也在今年1月離開了樂天桃猿球團，此後幾乎沒什麼有關婚事的新動態。據指出，王齊麟、陳詩媛今天上午前往內湖戶所登記結婚，由雙方親友陪同，雙方都很低調，事前也沒有通知戶政事務所，也沒有媒體到場。
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