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桌球／法國眼鏡哥掉2名 林昀儒暌違8個月重返世界前10

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒。 中央社
林昀儒。 中央社

國際桌總（ITTF）公布今年第24周世界排名，「小林同學」林昀儒積分雖沒改變，但法國「眼鏡哥」A.勒布朗（Alexis Lebrun）去年札格瑞布挑戰賽冠軍積分到期失效，讓林昀儒從第11升至第10。

由於去年重慶冠軍賽和札格瑞布挑戰賽積分本周失效，A.勒布朗損失420分從第9跌至第11，林昀儒上升至第10，這是他自去年10月底後，再度重返世界前10。

前9名依序為林詩棟、王楚欽、卡德拉諾（Hugo Calderano）、張本智和、梁靖崑、莫雷加（Truls Moregardh）、F.勒布朗（Felix Lebrun）、向鵬、約基奇（Darko Jorgic）。

其他男單台灣選手部分，高承睿下滑1名至第25、馮翊新第52、黃彥誠第62、廖振珽第66，張佑安第69，郭冠宏第75。

女單台灣選手方面，鄭怡靜連13周第11，黃怡樺第43、簡彤娟第69名、李昱諄第87名，17歲小將葉伊恬打進普里斯提納支線賽8強，從第91上升至第89。

上周在普里斯提納支線賽摘下混雙亞軍的張佑安／鄭樸璿從第55飆升至第38。

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林昀儒

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