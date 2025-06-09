體操／初為人父連摘雙金 曾為聖第一時間攜愛女拜會林鴻道董事長報喜

體操選手曾為聖於今年4月底喜獲千金，首次升格為人父。成為新手爸爸後，他隨即在國際賽場上締造佳績，於體操世界盃保加利亞瓦那站與斯洛維尼亞挑戰賽連續兩周摘下男子跳馬金牌，完成個人生涯首次連續奪金壯舉。今天（9日）曾為聖特別攜愛女與兩面金牌前往宏道基金會，親自向董事長林鴻道分享這份家庭與賽場雙喜臨門的喜悅。

在拜訪中，曾為聖滿懷感恩地向林鴻道董事長說：「非常感謝林董事長一直以來的支持與鼓勵，讓我能無後顧之憂地全力拚搏於競技場。今年上半年，我很高興在兩場挑戰賽中奪得金牌，這不僅為自己增添了信心，也讓我對未來充滿期待。今年，我也多了一個「新手爸爸」的身分，讓生活多了更多挑戰與責任。在家庭與訓練之間取得平衡，雖然不容易，但也讓我更懂得有效率地安排時間，並且更加珍惜每一次訓練與比賽的機會。接下來，我希望自己能在跳馬項目中持續穩定、甚至有所突破，並以明年名古屋亞運為目標，全力爭取再創佳績。」

宏道基金會長期致力於支持台灣體育發展，關注選手訓練、生活與成長歷程。林鴻道秉持「培養有潛力的選手，為我國在奧運多爭取一面獎牌」的初衷成立基金會，提供選手多面向的支持與資源。今天親自接見曾為聖與其愛女，除了表達祝賀，更展現基金會對優秀選手的關懷與信任，也強化了長期陪伴與共同奮戰的夥伴關係。林鴻道表示，宏道基金會將持續提供選手更多支持，協助他們專注訓練、無後顧之憂地為國爭光。