路跑／全台首場搖滾路跑 串起城市裡最有溫度的節奏

前天（7日），一場前所未見的「演唱會」在台北熱力上演。沒有冷氣、沒有座位，只有跑鞋、汗水和無盡的歡笑聲。從午後親子共跑的歡樂暖場，到夜幕下搖滾路跑的熱血沸騰，2025 Rock ‘n’ Roll – KiDS ROCK親子路跑與Rock 'n' Roll Running Series－Taipei，將大佳河濱公園變身為一座融合音樂與運動的城市嘉年華，超過近6000名跑者共襄盛舉，共同譜出一場屬於;台北的音樂盛宴。

午後時分天空微雨，但是澆不熄一家大小開心的腳步，首先登場的KiDS ROCK親子搖滾路跑是以家人陪伴為核心。在跑道上，孩子的腳步與爸媽的鼓勵聲交織成溫柔動人的背景樂章。這不僅是一場路跑，更是一場由大手牽小手、在音樂節奏中完成的家庭小型演唱會。

活動亦結合Kids Run與玩野學校，打造充滿想像與童趣的小型奇幻樂園。木製道具的冒險闖關、與爬蟲昆蟲的互動體驗、自由揮灑創意的彩繪塗鴉牆，每一項設計，讓這趟親子搖滾路跑成為一段「玩」出來的美好回憶。

隨著夜色低垂，搖滾的能量全面爆發，Rock ‘n’ Roll Running搖滾路跑正式登場。起跑槍聲一響，每一步都是節奏、每一公里都有不一樣的主題曲。賽道搖身一變成音樂大道，沿途設置風格迥異的表演舞台：節奏強勁的打擊樂、澎湃的管樂隊、青春熱血的大學啦啦隊、魅力四射的搖滾大叔，每個轉角彷彿切入一首新歌，讓跑者如同步入一場動態的音樂專輯。

選手的跑步聲與觀眾的加油聲此起彼落，都是演出的一部分。這場跑步與音樂的盛宴，沒有人只是觀眾，每一位參與者，都是用腳步與掌聲共同演出的表演者，一同跑出屬於台北的搖滾之夜。

當跑者衝過終點，不僅收穫完賽獎牌，還迎來超豪華的演出陣容——Ozone、董事長樂團、八三夭、麋先生輪番登場，現場宛如大型音樂祭，螢光棒、尖叫聲齊飛，粉絲魂、搖滾魂、運動魂在此完美交融，掀起全場最高潮。