路跑／桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽首登場 逾千跑者共襄盛舉

副市長蘇俊賓領跑首棒 展現濱海運動魅力

桃園市副市長蘇俊賓今（8）日親自出席「2025桃園市珍珠海岸馬拉松接力賽」，並參與第一棒賽程，與跑者一同起跑、領跑全場，展現對全民運動的重視與支持。此次活動為首屆舉辦，吸引來自全國超過300支隊伍、逾1,200名跑者熱情參與，現場氣氛熱烈，充分展現桃園濱海地區的運動活力與觀光魅力。

桃園市副市長蘇俊賓擔任市府隊第一棒與民眾一同出發。主辦單位提供

全長21公里的賽道，以四人一隊接力完成，沿線串聯永安漁港、永安海螺文化體驗園區、後湖逐浪天梯、新屋綠色走廊等知名濱海景點，不僅結合海岸風光與文化特色，更考驗選手的耐力、速度與團隊默契。

賽事規劃「獎金挑戰組」與「休閒歡樂組」兩大組別，滿足不同層級與需求的跑者。其中「獎金挑戰組」競爭激烈，由剛完成萬金石馬拉松三連霸的長跑好手周庭印所領軍的隊伍技壓群雄，順利奪下冠軍，展現高超實力與團隊默契，贏得現場熱烈喝采。

國內馬拉松好手周庭印與同學組成國立體大A，榮獲獎金挑戰組冠軍，左起為王紫苓、胡冠愷、周庭印、黃柏憲。主辦單位提供

活動以「前方的路」為主題口號，第二棒接力區設於海客候車亭，象徵桃園市「新屋海客文化景觀意象道路」改善工程的亮點場域。該工程除提升道路與人行空間品質外，亦融入海客文化與觀光意象，串聯永安漁港、海螺館、綠色隧道等觀光節點，期望透過整體景觀優化與文化連結，帶動沿海地區觀光效益、推廣客家文化，並促進新屋地區的經濟發展與生活品質提升。

本活動亦為桃園市推動「運動 i 臺灣 2.0 計畫」的重要項目之一。市府透過該計畫積極推廣全民運動，涵蓋水域、路跑、單車、舞蹈與球類等多元活動與課程。去（113）年共辦理超過1,500場特色活動，累計參與人次超過12萬，並連續獲教育部體育署評為「特優」縣市。今年市府將持續推動，讓桃園市民不分年齡、性別、族群，一起動起來、超”敢”動，共同打造健康、活力、友善的運動城市。