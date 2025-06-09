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PGA／加拿大公開賽與冠軍擦肩而過 俞俊安獲第3名本季最佳

中央社／ 台北9日電
俞俊安在PGA加拿大公開賽以本季最佳第3名作收。 法新社
俞俊安在PGA加拿大公開賽以本季最佳第3名作收。 法新社

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA加拿大公開賽最終回合，抓5博蒂、1老鷹、吞3柏忌，繳出66桿，4天低於標準17桿的263桿，以本季最佳第3名作收。

總獎金980萬美元（約新台幣2.95億元）的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）加拿大公開賽，今年改到多倫多TPC球場（TPC Toronto at Osprey Valley）舉行，其中台灣好手俞俊安在第3回合繳出全場最低63桿，不僅並列第3名，而且僅落後領先者1桿，有機會拚冠。

延續第3回合的好手感，俞俊安今天最終回合從第1洞開球出發，一下場就抓博蒂開胡，甚至在第2洞獵鷹，第6洞再度拿下博蒂，開局表現火燙，一度追上領先者，然而隨著第7、9洞吞下柏忌，無緣一舉擴大領先。

轉場後俞俊安在第13洞再度吞下柏忌，不過他展現不錯的調整能力，立刻在第14、15洞接連抓博蒂入袋，並在最後第18洞以本場第5個博蒂結束比賽，終場繳出4天低於標準17桿的263桿，拿下本季最佳第3名，可惜距離冠軍僅有1桿之差，但也獲得下個月英國公開賽的參賽資格。

幾乎一路維持領先位置的紐西蘭好手佛克斯（Ryan Fox），與最終回合一舉衝上來的美國選手勃恩斯（Sam Burns）4天皆以262桿作收，歷經延長賽的比拚後，佛克斯以38歲之姿在5週內贏得第2座美巡賽冠軍。

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高爾夫 俞俊安

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