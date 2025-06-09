秀姑巒溪鐵人泛舟 陳永慶男子鐵人組奪冠 丁思睿女子組衛冕成功
由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處主辦的「2025秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，昨天（8日）落幕，男子鐵人組由2018年曾奪季軍、2021年因傷休戰的陳永慶以3小時25分03秒摘冠，強勢回歸；女子組則由去年的冠軍丁思睿以4小時05分29秒成功衛冕，她坦言「泛舟比傳統鐵人項目更適合游泳較弱的選手」。
鐵人二項方面，男子組由李偉誠以2小時05分02秒蟬聯三連霸，成績較去年進步12分鐘；女子組冠軍則由潘玉玲以2小時23分26秒摘下。
今年吸引超過1,200位選手參與，包括來自盧森堡、荷蘭、美國、馬來西亞、法國、香港、南韓、塞浦路斯等國際選手共15人，為活動增添國際光彩。
今年賽事除延續傳統的「鐵人組」與「泛舟組」，更首度增設「鐵人電輔車組」，降低參賽門檻，鼓勵更多運動愛好者體驗三項競技的樂趣。比賽在雷鳴般的鼓聲與醒獅表演中揭開序幕，近百艘舟艇同時出發，壯觀場面令人驚嘆。
除了競技精采，補給站的地方特色也成為選手津津樂道的亮點。今年東管處與在地業者攜手合作，沿線補給特別安排多樣的特色美食，包括原住民部落媽媽現煮的野菜水餃、小米甜甜圈、石板烤肉、瑞穗蜜香紅茶、秀姑巒鮮奶餅乾等，終點更提供西瓜造型冰棒、椰子水及瑞穗檸檬片，讓選手消暑解渴。參賽者紛紛表示驚喜，一位首次參賽的民眾說：「沒想到參加鐵人賽還能吃到霜淇淋、水餃和在地點心，超有誠意。」
縱管處、瑞穗鄉公所也攜手合作，在賽前一日推出觀光遊程與市集活動。當日下午2點至5點，雙層觀光巴士每小時發車，載送選手與親友遊歷台9線沿線風光，造訪舞鶴北回歸線「北回之巔饗樂趣飲茶小市集」，返回報到處後，接續參加瑞穗鄉公所舉辦的「旺來穗樂市集」。市集除展售在地美食飲品及各種農特產，還有在地音樂表演與星空電影院，讓參與者在輕鬆氛圍中暖身迎戰。
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