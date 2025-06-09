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足球／歐國聯C羅追平分 葡萄牙PK踢走西班牙奪冠

中央社／ 綜合外電報導
葡萄牙擊敗西班牙，勇奪歐洲國家聯賽冠軍。 歐新社
葡萄牙擊敗西班牙，勇奪歐洲國家聯賽冠軍。 歐新社

本屆歐洲國家聯賽冠軍戰上演伊比利半島內戰戲碼，結果葡萄牙名將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在正規時間破門追平西班牙後，尼佛斯在PK戰踢進致勝球以5比3奪冠，全隊也成為首支國家聯賽2冠王。

這場比賽葡萄牙在正規時間內兩度落後，但都能奮起直追，扳平比數。

球賽進行到第21分鐘，西班牙的蘇維門迪（Martin Zubimendi）抓住葡萄牙防守鬆懈時機，幫助西班牙取得領先。不過5分鐘後，葡萄牙陣中才華洋溢的門德斯（Nuno Mendes）就扳平比數。

奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）在半場結束前再次幫助西班牙取得領先。不過下半場時，葡萄牙足球巨星「C羅」將比數扳成2比2。

這球發生在全場第61分鐘，葡萄牙的門德斯傳中被擋出後，羅納度接到反彈球並晃過對手古古雷亞（Marc Cucurella），凌空抽射追平比數。

羅納度在終場前因抽筋被換下場。儘管葡萄牙在加時賽取得先機，但比賽最終還是進入PK大戰。

尼佛斯（Ruben Neves）在身穿紅綠葡萄牙國旗色的球迷前，操刀踢進致勝分。

在場邊的羅納度沒敢觀看最後的PK，他把臉埋在隊友背上。尼佛斯主罰命中後，這位葡萄牙老將雙膝跪地，球員與工作人員熱情地擁抱他。

這是葡萄牙與伊比利半島勁敵西班牙漫長的對戰歷史中，第2次取得正式大賽勝利。

歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）創辦於2018年，葡萄牙此戰勝利後也成為首支2度封王球隊，這也是葡萄牙包括2016年歐洲國家盃足球賽（Euro2016）在內的第3個重大賽事冠軍。

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比利 歐洲國家盃 C羅

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