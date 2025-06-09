印尼羽球公開賽 周天成摘銀

ＢＷＦ（世界羽球聯盟）超級一千系列的印尼羽球公開賽男單冠軍戰昨天重演六年前爭冠戲碼，然而結局卻不一樣，卅五歲台灣一哥周天成錯過首局三個局點後，反遭到丹麥好手安東森直落二（廿二比廿、廿一比十四）贏球，周天成以亞軍作收。

史納延紀念體育館響起為周天成加油的巨大應援聲，深受印尼羽球迷喜愛的周天成在首局也打出強勢，在六比六之後接連得手，更一度取得廿比十七領先，卻被安東森連追五分反而讓出首局。

第二局周天成雖然也一度取得四分領先，卻又被安東森追到平手，在十一比十一戰平後，反由安東森掌握攻勢，周天成更在十三比十五落後時連掉五分，最終讓對手拿下冠軍。

周天成在二○一九年曾在印尼羽球公開賽拿下冠軍，當時擊敗的正是安東森，也是周天成生涯第一座超級一千系列冠軍，昨天賽前周天成也說：「希望能再一次在這裡感受到那種感覺。」只不過，最終沒能複製六年前結局。

周天成挺進冠軍賽的路程並不容易，前四場比賽有兩場打滿三局、各七十分鐘，其中包含逆轉世界排名第四的中國大陸好手李詩灃，準決賽更是擊退新科世界球王、泰國選手昆拉武特。

儘管沒能奪冠，周天成依舊以卅五歲又一五○天之齡，成為史上打進一千系列男單冠軍戰最年長選手，對手安東森則是廿八歲。