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亞洲貓王唐嘉鴻 奪體操亞錦賽生涯首金

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
唐嘉鴻（中）在亞洲體操錦標賽贏得單槓金牌，是生涯第一面亞錦賽金牌。圖／中華體操隊提供
唐嘉鴻（中）在亞洲體操錦標賽贏得單槓金牌，是生涯第一面亞錦賽金牌。圖／中華體操隊提供

「亞洲貓王」唐嘉鴻昨天在亞洲體操錦標賽單槓決賽以十五點二三三分勝出，獲得生涯第一面亞錦賽金牌，看到分數後為自己的表現握拳吶喊，開心慶祝完成另一個里程碑。

唐嘉鴻去年在巴黎奧運獲得單槓銅牌，登上生涯高峰；值得一提的是，他曾在二○一九年亞錦賽單槓獲得銀牌，今年賽事在南韓堤川市舉行，更上一層樓奪金，心情顯得非常激動。

唐嘉鴻在資格賽以十五點○○○分領先所有選手，排名第一晉級決賽，昨天再把難度動作從六點一○○升至六點五○○，也是八名決賽選手最高，拿到執行分八點七三三分，充滿信心以十五點二三三分抱回亞錦賽首金。

亞錦賽暌違六年再度奪牌，唐嘉鴻很滿意自己的表現。他表示，亞錦賽是亞洲很大賽事，這面金牌對自己算是一種肯定，也是一種里程碑；這套動作跟去年世界盃多哈站差不多，只是編排上稍微修改一些，整體做起來更完整漂亮，因此特別激動。

唐嘉鴻認為，能在新的奧運計分周期拿下亞錦賽金牌，代表目前訓練走向很好，今年最大目標放在年底世界錦標賽，七月將前往日本移地訓練，直到九月再參賽。

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體操協會 唐嘉鴻

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