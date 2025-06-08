快訊

「台灣黑熊幼崽」疑50公尺高邊坡墜落 倒臥南橫公路傷重不治

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 這日後熱帶擾動恐成颱

田徑／台灣國際公開賽圓滿落幕 馬皓瑋男子鉛球衛冕金牌

聯合新聞網／ 綜合報導
馬皓瑋。中華田協提供
馬皓瑋。中華田協提供

2025台灣國際田徑公開賽，今（8）日晚間展開最終賽事，男子鉛球項目，台灣好手馬皓瑋，首擲就達18公尺27，建立巨大領先優勢。同時他又在最後一擲，突破19公尺大關，最終就以19公尺28，輕鬆奪下金牌

晚間另一亮點賽事，男子跳高，國內好手傅兆玄挑戰來自日本、泰國的好手，傅兆玄選擇從2公尺13起跳，第一次沒有成功，不過後續就有調整回來。只是來到2公尺19，接連三次試跳都沒能過關，最終成績留在2公尺16，與日本衛藤昂並列銅牌。金牌則由日本的長谷川直人以2公尺22拿下。

200公尺女子組賽場上，昨（7）日在100公尺突破個人最佳的廖晏均，今天在200公尺賽場同樣有好表現，預賽先以24秒30排名第一晉級。來到決賽，碰頭亞仕生醫的陳羿岑及韓國女將金茶誾，三人前段一路緊咬，中段韓國好手漸漸拉開差距，後段廖晏均及陳羿岑兩人相互較勁，終點前廖晏均氣力放盡。最終金茶誾24秒01奪金，陳羿岑則以24秒13，擊退廖晏均的24秒14。

而200公尺男子組賽事，競爭也是相當激烈，臺灣最速男楊俊瀚因傷缺席下，國內就得看到預賽跑出平大會紀錄的葛吳諺明，昨日的成績已確定能夠前進名古屋亞運，因此他也更放手一搏的跑。無奈面對日本資深好手飯塚翔太，發揮不如預賽，決賽跑出20秒69屈居銀牌，而飯塚翔太則以20秒54，打破大會紀錄，奪下金牌。

女子標槍賽事，20歲的年輕小將朱品薰以53公尺03摘下銅牌。而全國紀錄保持人李慧君，表現則不盡理想，僅以50公尺04，屈居第七。最後登場的男子4x400公尺接力賽事，決賽分成兩組進行，第一組來自越南的好手先以3分06秒20打破大會紀錄，第二組出發的印度更上層樓，跑出3分05秒58再次更新大會紀錄！

本屆賽會看到眾多好手打破大會紀錄、突破個人最佳。昨（7）日更有吳政諺打破400公尺的全國紀錄、張博雅、劉立琳、胡君微及鄭歆瑩四人衝出44秒53，打破高懸31年的全國紀錄。菁英相互經爭，激勵選手破紀錄的頂尖對決，就足以讓2025年台灣國際田徑公開賽寫入史冊。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

金牌 日本 成功

相關新聞

印尼羽賽／錯過首局局點…周天成遭直落二 男單亞軍作收

2019年印尼羽球公開賽的男單冠軍戰組合今天重現，台灣一哥周天成對上丹麥好手安東森（Anders Antonsen），錯...

田徑／台灣國際公開賽圓滿落幕 馬皓瑋男子鉛球衛冕金牌

2025台灣國際田徑公開賽，今（8）日晚間展開最終賽事，男子鉛球項目，台灣好手馬皓瑋，首擲就達18公尺27，建立巨大領先優勢。同時他又在最後一擲，突破19公尺大關，最終就以19公尺28，輕鬆奪下金牌。

田徑／台灣國際田徑公開賽 林仲威400跨欄奪冠創個人最佳

台灣男子400公尺跨欄好手林仲威，今天在台灣國際田徑公開賽決賽，以創個人最佳的49秒整順利奪金，他表示：「有國外選手同場...

羽球／全國羽球團體賽 國體北商大男乙組稱王 中租大同女乙組封后

國內年度最大、最高級別的羽球團體賽事「114年全國羽球團體錦標賽」，男乙團由國體北商大封王，國體大居亞軍；女乙團則是中租...

田徑／台北公開賽全身溼 林昱堂跳遠「沉重」奪冠

男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天受到陣雨影響，在台北國際田徑公開賽，僅以第2次試跳的7公尺83奪冠。他妙喻地說：「全身...

竹北聯新運動醫學診所開幕 贊助「新竹縣基層運動醫學服務計劃」

攜手中華奧會、國家運科中心打造運動員照護網絡 新竹首家專業運動醫學專科診所-「竹北聯新運動醫學診所」於6月8日正式開幕。「竹北聯新運動醫學診所」隸屬聯新國際醫療集團，由長年照護奧亞運國手的醫療團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。