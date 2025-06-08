田徑／台灣國際公開賽圓滿落幕 馬皓瑋男子鉛球衛冕金牌

2025台灣國際田徑公開賽，今（8）日晚間展開最終賽事，男子鉛球項目，台灣好手馬皓瑋，首擲就達18公尺27，建立巨大領先優勢。同時他又在最後一擲，突破19公尺大關，最終就以19公尺28，輕鬆奪下金牌。

晚間另一亮點賽事，男子跳高，國內好手傅兆玄挑戰來自日本、泰國的好手，傅兆玄選擇從2公尺13起跳，第一次沒有成功，不過後續就有調整回來。只是來到2公尺19，接連三次試跳都沒能過關，最終成績留在2公尺16，與日本衛藤昂並列銅牌。金牌則由日本的長谷川直人以2公尺22拿下。

200公尺女子組賽場上，昨（7）日在100公尺突破個人最佳的廖晏均，今天在200公尺賽場同樣有好表現，預賽先以24秒30排名第一晉級。來到決賽，碰頭亞仕生醫的陳羿岑及韓國女將金茶誾，三人前段一路緊咬，中段韓國好手漸漸拉開差距，後段廖晏均及陳羿岑兩人相互較勁，終點前廖晏均氣力放盡。最終金茶誾24秒01奪金，陳羿岑則以24秒13，擊退廖晏均的24秒14。

而200公尺男子組賽事，競爭也是相當激烈，臺灣最速男楊俊瀚因傷缺席下，國內就得看到預賽跑出平大會紀錄的葛吳諺明，昨日的成績已確定能夠前進名古屋亞運，因此他也更放手一搏的跑。無奈面對日本資深好手飯塚翔太，發揮不如預賽，決賽跑出20秒69屈居銀牌，而飯塚翔太則以20秒54，打破大會紀錄，奪下金牌。

女子標槍賽事，20歲的年輕小將朱品薰以53公尺03摘下銅牌。而全國紀錄保持人李慧君，表現則不盡理想，僅以50公尺04，屈居第七。最後登場的男子4x400公尺接力賽事，決賽分成兩組進行，第一組來自越南的好手先以3分06秒20打破大會紀錄，第二組出發的印度更上層樓，跑出3分05秒58再次更新大會紀錄！

本屆賽會看到眾多好手打破大會紀錄、突破個人最佳。昨（7）日更有吳政諺打破400公尺的全國紀錄、張博雅、劉立琳、胡君微及鄭歆瑩四人衝出44秒53，打破高懸31年的全國紀錄。菁英相互經爭，激勵選手破紀錄的頂尖對決，就足以讓2025年台灣國際田徑公開賽寫入史冊。