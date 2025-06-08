田徑／台灣國際田徑公開賽 林仲威400跨欄奪冠創個人最佳

台灣男子400公尺跨欄好手林仲威，今天在台灣國際田徑公開賽決賽，以創個人最佳的49秒整順利奪金，他表示：「有國外選手同場刺激，確實激發我不服輸的心態。」

林仲威在男子400公尺跨欄預賽到決賽，中間僅休息不到3小時。不過他在決賽從第7道出發，前200公尺就順利衝上領先群，出彎後最後100公尺逐漸拉開差距，順利率先衝線。

今天跑出49秒整，也改寫林仲威個人最佳的49秒40成績，他在接受中央社訪問時笑說：「其實前200公尺的時候，整個疲勞感都壓上來，原本想要放掉的，但被國外選手刺激到，讓我繼續撐著衝到最後。」

林仲威強調；「最後的加速衝刺算是我的強項，所以我很有信心在後面能夠拉開，拿到這個冠軍，也算是為上半年的賽事劃下完美句點。」

教練曾孝生提到，過去4個月內，林仲威參加了8場比賽，「接下來會讓他稍微休息一下，畢竟一直參加高強度的賽事，對他來說非常累，接下來就是準備7月的世大運」。

林仲威今天跑出的49秒整，距離男子400公尺跨欄的全國紀錄48秒62相去不遠。

曾孝生透露，原本這場比賽預計希望林仲威跑到49秒3，「沒想到成績還能再更好，不過這也讓我們看到希望，依照目前的規劃，希望明年亞運能站上頒獎台，然後能跑進48秒6以內，也就是打破全國紀錄」。