印尼羽賽／錯過首局局點…周天成遭直落二 男單亞軍作收
2019年印尼羽球公開賽的男單冠軍戰組合今天重現，台灣一哥周天成對上丹麥好手安東森（Anders Antonsen），錯過首局的局點之後，以20：22、14：21遭到直落二，周天成以亞軍作收。
周天成暌違6年重返男單冠軍戰，根據「Tracker MS/WS」數據統計，周天成以35歲又150天之齡，成為史上最年長BWF超級1000等級男單冠軍戰的選手，對手安東森則是28歲。
首局前段進入拉鋸戰，周天成在6：6時接連得手，一度取得17：13領先，卻在此時連掉3分被逼近，後續取得3個局點後又被追平，接著又連掉2分反而以20：22讓出首局。
第2局周天成雖然以6：2開局，但又被安東森慢慢追到7：7平手，雙方糾纏到11：11後，安東森開始主導攻勢，逐步拉開分差，在周天成以13：15落後時更被連得5分，出現冠軍點，勉力追回1分但仍以14：21落敗。
周天成生涯對戰安東森前面10場取得8勝4敗，其中一次就是2019年在印尼羽球公開賽經歷3局大戰擊退安東森，周天成拿下生涯首座的BWF超級1000系列冠軍；只不過最近4次交手，周天成是1勝3敗，今天沒能複製6年前的結局。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言