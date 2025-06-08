羽球／全國羽球團體賽 國體北商大男乙組稱王 中租大同女乙組封后

國內年度最大、最高級別的羽球團體賽事「114年全國羽球團體錦標賽」，男乙團由國體北商大封王，國體大居亞軍；女乙團則是中租大同封后，亞柏雄中獲亞軍。

男乙團決賽由國體北商大對決國體大，首點單打國體北商大李登揚以21：8、10：21、21：15戰勝國體大魏以軒；第二點單打國體大賴俊嶙打出猛烈攻勢，以21：13、21：17幫助球隊扳回一局；第三點雙打國體大邱紹華／邱啟睿以21：5、21：17成功取下該點，將國體大士氣帶到最高點；第四點雙打雙方陷入膠著鏖戰三局，最終由國體北商大李彥劭／胡鎮顯以15：21、21：11、21：18拿下勝利；最後決勝第五點，國體北商大方俊凱以21：14、21：17直落二擊敗國體大鍾宸謙，成功助隊奪冠。

國體北商大陣中部分球員也來自國體大，形成自家人打自家人的有趣局面，彼此都很熟悉，像是拿下第五單打的方俊凱本身其實就是國體大選手，對於對手鍾宸謙也經常對戰，彼此充分了解對方的打法，所以打來也格外激烈。

女乙團冠軍戰則由中租大同對決亞柏雄中。首點的單打賽事亞柏雄中蘇筠喬開局狀態不錯，以21：17拿下，第2局再以21：: 16打敗林沁亞，幫助亞柏雄中取得第一點；第二點單打輪到中租大同討回顏面，蔡昀靜以21：14、21：16擊敗林玗靚扳平戰局；實力都相當強悍的兩隊在第三點雙打第一局打得激烈，中租大同的廖品蓁／詹博媗辛苦的以22：20拿下，第二局就取得一路領先優勢，以21：13擊退亞柏雄中的吳玟欣/林家綺，拿下第三點。

第四點雙打亞柏雄中推出蘇筠喬／張簡宇涵，抱著不能輸的決心對決中租大同林沁亞／蔡昀靜以21：13、21：19獲勝拿下第四點，兩隊再度扳平。最後第五點單打，中租大同派出廖品蓁，首局以21：: 18獲勝，但第二局亞柏雄中的吳玟欣以21：16扳回一城，決勝的第三局雙方經過一番激烈較量，廖品蓁以21：13擊退吳玟欣順利再下一城。