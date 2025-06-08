快訊

獨／「海安12號」演習 美國海岸防衛隊要員出席觀禮

雨彈升級...14縣市發布豪雨特報 3縣市還要留意雷雨狂炸

田徑／台北公開賽全身溼 林昱堂跳遠「沉重」奪冠

中央社／ 台北8日電
林昱堂。田協提供
林昱堂。田協提供

男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天受到陣雨影響，在台北國際田徑公開賽，僅以第2次試跳的7公尺83奪冠。他妙喻地說：「全身都溼了，是一場身體很『沉重』的比賽。」

台北國際田徑公開賽今天進行最後1天賽事，以8公尺40成為全國男子跳遠紀錄保持人的林昱堂，在資格賽準備開始前，現場突然下起大雨，他的第1次試跳就是在雨中完成。

儘管第2次試跳時現場雨勢稍歇，但林昱堂早已全身溼透，不過仍以7公尺83的成績暫居第1；隨後林昱堂的第3、4試跳，都在踩板時越線，因此成績不算，最後2次試跳林昱堂直接選擇放棄。

林昱堂賽後接受媒體訪問時笑說：「下雨的影響真的蠻大，加上台北又很悶熱，衣服、鞋子全都溼了，整個身體都在很沉重狀態下比賽。」

談到第3、4試跳都在踩板時越線，他指出，主要還是操場都溼了，和平常練習的狀態都不一樣，「所以我就是找一個起跳的感覺，希望接下來的比賽可以在前3跳就有超過8公尺的成績。」

林昱堂透露，6月14日就會前往日本鹿兒島進行移地訓練，「自己的技術應該沒有太大問題，就是加強速度的部分，希望自己在7月的德國世大運能有好表現。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

田徑 林昱堂

延伸閱讀

田徑／陳奎儒台灣田徑賽110公尺跨欄摘銅 續為亞運夢奔馳

田徑／鏈球女王輕鬆摘金 女子400接力破31年全國紀錄

田徑／破全國還有更高期待 吳政諺盼400公尺與國際接軌

田徑／打破陳傑10年全國紀錄 吳政諺400公尺奪下銅牌

相關新聞

法網／「不是她打得多好…」莎芭蓮卡因失誤丟掉冠軍 拋爭議言論

法國網球公開賽女單冠軍賽由高芙（Coco Gauff）逆轉莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），搶下生涯首座法網單...

羽球／全國羽球團體賽 國體北商大男乙組稱王 中租大同女乙組封后

國內年度最大、最高級別的羽球團體賽事「114年全國羽球團體錦標賽」，男乙團由國體北商大封王，國體大居亞軍；女乙團則是中租...

田徑／台北公開賽全身溼 林昱堂跳遠「沉重」奪冠

男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天受到陣雨影響，在台北國際田徑公開賽，僅以第2次試跳的7公尺83奪冠。他妙喻地說：「全身...

竹北聯新運動醫學診所開幕 贊助「新竹縣基層運動醫學服務計劃」

攜手中華奧會、國家運科中心打造運動員照護網絡 新竹首家專業運動醫學專科診所-「竹北聯新運動醫學診所」於6月8日正式開幕。「竹北聯新運動醫學診所」隸屬聯新國際醫療集團，由長年照護奧亞運國手的醫療團

體操／亞錦賽男子單槓 「亞洲貓王」唐嘉鴻摘金

「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在韓國堤川市舉行的亞洲體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.500、執行分8.733、總分15.233，...

PGA／俞俊安飆全場最低63桿 加拿大公開賽爭冠

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA加拿大公開賽第3回合，抓8博蒂、吞1柏忌，繳出全場最低的63桿，以3天低於標準1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。