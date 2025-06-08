竹北聯新運動醫學診所開幕 贊助「新竹縣基層運動醫學服務計劃」

攜手中華奧會、國家運科中心打造運動員照護網絡

新竹首家專業運動醫學專科診所-「竹北聯新運動醫學診所」於6月8日正式開幕。「竹北聯新運動醫學診所」隸屬聯新國際醫療集團，由長年照護奧亞運國手的醫療團隊進駐，提供『疼痛治療、運動檢測、強化訓練』的一站式整合照護。「聯新運動醫學診所」林頌凱醫師也宣布贊助「新竹縣基層運動選手運動檢測與運動醫學服務計畫」，該計劃由中華奧林匹克委員會、國家運動科學中心與新竹縣政府指導，預計兩年內由「竹北聯新運動醫學診所」投入100萬元醫療資源，協助新竹縣內運動選手強化運動健康管理、提升比賽競技成績。另為回饋在地民眾，診所亦於開幕期間限額提供200位民眾「免費運動檢測」，只要在6月30日前完成預約，即可享有此項服務，洽詢專線：03-622-1123。

「竹北聯新運動醫學診所」擁有尖端儀器設備與AI 3D痠痛評估系統、全方位運動科學檢測與個人化訓練指導、以及整合式疼痛治療方案，協助運動族群與一般民眾加速重返運動場域。診所涵蓋骨科、復健科與運動醫學服務，配備GE旗艦級超音波、數位X光與德國體外震波等國際級設備，強化診斷與治療的準確性與效率。醫療團隊也提供PRP與PLT注射等治療選項，依個體條件擬定個人化回場計畫，實現運動表現全面升級。

聯新運動醫學診所宣布贊助「新竹縣基層運動選手運動檢測與運動醫學服務計畫」，圖為貴賓合影，左起：林頌凱總經理（聯新運醫）、簡伯毅執行長（聯新運動休閒事業群）、饒瑞瑛董事長（聯新紅不讓股份有限公司）、林思銘立法委員、徐欣瑩立法委員、楊文科縣長（新竹縣政府）、殷東成局長（新竹縣政府衛生局）、楊郡慈局長（新竹縣政府教育局）。竹北聯新運動醫學診所提供

聯新運醫成立於2017年，隸屬聯新國際醫療集團-聯新紅不讓股份有限公司，是國內第一家運動醫學專科診所，截至2025年，聯新運醫體系已於全台建置七個運動醫學據點，為目前國內規模最大的連鎖經營運動醫學專科醫療機構，在台北、新北、桃園、新竹、台中均有據點，構築北中區域完整的運動醫療照護網絡，推進運動健康資源在地落實與普及。

為了支持新竹縣基層運動人才發展，「竹北聯新運動醫學診所」宣布贊助「新竹縣基層運動選手運動檢測與運動醫學服務計畫」，投入100萬元醫療資源，針對新竹縣教育局指定之設有體育班之中小學運動隊伍、優秀青少年選手及成人運動代表隊，提供涵蓋運動檢測、校園防護與醫學照護等完整支持。將協助青少年與成人運動選手進行運動檢測、健康促進、傷害預防與治療照護，提升訓練效益與運動生涯穩定發展。由醫師與治療師組成專業團隊進行校園衛教、現場防護與個別照護建議，並提供診所就診綠色通道、運動健康護照與專屬醫療建議服務。自2025年9月1日啟動為期兩年，象徵運動醫學與教育體系的深度結合。

竹北聯新運動醫學診所

「每一位來診者，我們都會以國手級的待遇全力守護。」聯新運醫總經理林頌凱表示，竹北聯新運動醫學診所延續聯新運醫的臨床實力與實戰經驗，將國手等級的醫療品質帶入社區，為各年齡層提供安心、有效的運動健康支持。「我們希望打造一個在地就能獲得全方位照護的場域，真正實踐一站式醫療服務的核心價值。」

未來，診所也將持續推動運動健康推廣行動，包含健康講座、檢測活動與在地連結，促進民眾主動了解身體狀況，啟動屬於自己的健康管理路徑。

竹北聯新運動醫學診所

竹北聯新運動醫學診所

竹北聯新運動醫學診所

竹北聯新運動醫學診所

竹北聯新運動醫學診所