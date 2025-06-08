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體操／亞錦賽男子單槓 「亞洲貓王」唐嘉鴻摘金

中央社／ 台北8日電
台灣男子競技體操好手唐嘉鴻（前）8日在韓國舉行的2025體操亞洲錦標賽單槓決賽，以高難度動作拿下高分、如願摘金。圖為唐嘉鴻於亞錦賽資格賽出賽畫面。（中華民國體操協會提供）
台灣男子競技體操好手唐嘉鴻（前）8日在韓國舉行的2025體操亞洲錦標賽單槓決賽，以高難度動作拿下高分、如願摘金。圖為唐嘉鴻於亞錦賽資格賽出賽畫面。（中華民國體操協會提供）

「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在韓國堤川市舉行的亞洲體操錦標賽單槓決賽，以難度分6.500、執行分8.733、總分15.233，獲得生涯首面亞錦賽金牌，這也是台灣在賽史的第4面金牌。

根據亞錦賽官網成績顯示，唐嘉鴻在晉級的8名選手當中，難度分是最高的1位。

唐嘉鴻在今年參加過2場世界盃體操的單站賽事，其中在杜哈站獲得單槓銀牌；而他也曾在2019年烏蘭巴托亞錦賽，替台灣帶回1面男子單槓銀牌。

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唐嘉鴻

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