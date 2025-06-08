31艘帆船集結潮境海域美景吸睛 基隆嶼繞島競速今出發

台琉國際帆船賽的基隆嶼繞島賽，今天鳴笛出發。這場展現基隆海洋城市魅力的年度盛事，號召多國帆船好手參加。不少民眾前往潮境公園或101高地，欣賞藍天碧海青山映襯下，31艘帆船集結在海面的美景。

2025基隆潮境海灣節昨天和今天在碧砂漁港舉辦，今年主題是「潮帆 風尚」，市府在布拉格廣場搭建表演舞台，連辦兩天與圍繞帆船概念的活動，並安排節目演出。

台琉國際帆船賽在1998年首次舉辦，當年航線是從石垣島航向花蓮。這場帆船賽事，除了新冠肺炎疫情期間停辦3年，年年舉辦至今，規模也擴大成帆船月活動。今年帆船賽事今年分成3階段，今天是基隆嶼繞島賽，後續將再辦基隆到宮古島越洋賽，最後在宮古島舉辦繞標賽。

基隆市與宮古島市因帆船賽結下緣分，進而締結姊妹市，在體育、觀光與文化等領域展開交流。宮古島市今年也組團參與台琉國際帆船賽。基隆市長謝國樑昨天會見宮古島市長嘉數登率領的訪問團，雙方期許未來持續深化合作，共創城市外交新契機。

基隆市副市長邱佩琳和嘉數登、立委林沛祥、觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳煜川、基隆區漁會理事長簡建輝、基隆市姊妹促進會理事長陳世斌等人，今天共同為基隆嶼繞島賽鳴笛啟航，宣告「帆船月」賽事登場，展現基隆作為海洋城市的動能與魅力。

邱佩琳表示，潮境海灣節是結合城市海洋文化、觀光產業的年度盛事，今年導入更多時尚、互動與在地創意，希望將運動賽事轉化為推動城市品牌與地方經濟的關鍵平台，透過帆船競賽、主題市集與親海體驗等內容，讓更多市民與旅客看見基隆，愛上大海。

今天共有來自8個國家或地區的帆船好手，從碧砂漁港將操控帆船前往基隆嶼繞島賽起點潮境海域。比賽在上午11點出發，31艘重型帆船在海面集結，吸引不少民眾到潮境公園、海科館101高地，欣賞海灣難得一見的美景。

市府表示，潮境海灣節除了帆船賽精彩，在碧砂漁港會場還有「潮境山海市集」，安排30個在地品牌與青創團隊，展售自家獨特設計的商品。現場另設「潮帆風尚打卡牆」、「潮人Dress Code招募活動」，邀請民眾穿上海洋風造型，拍照打卡即可兌換限量潮流領巾。