法網／「不是她打得多好…」莎芭蓮卡因失誤丟掉冠軍 拋爭議言論

法國網球公開賽女單冠軍賽由高芙（Coco Gauff）逆轉莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），搶下生涯首座法網單打冠軍，然而賽後莎芭蓮卡卻認為是自己表現太差才輸「不是因為她打得有多好」，高芙聞言正面回應：「我不同意。」

女單冠軍賽高芙是先以6：7（5：7）丟掉首盤，但接著6：2、6：4連拿兩盤逆轉勝出，過程中莎芭蓮卡出現70次非受迫性失誤，也讓莎芭蓮卡對自己的表現難免有些微詞，「這是我打過最糟糕的一場決賽。」

莎芭蓮卡指出，自己在挺進決賽的過程擊敗奧運金牌鄭欽文、斯威雅蒂（Iga Swiatek）等頂級好手，「這真的很痛苦，特別是當你整個星期打得非常出色，然後決賽卻打得一團糟。」

莎芭蓮卡不滿意自己表現。 新華社

然而莎芭蓮卡卻又補充說：「我覺得，如果斯威雅蒂在（準決賽）那天贏了我，我相信她今天會贏。」甚至點出高芙有很多球是打到球拍邊框卻落在界內，感覺就像是笑話，好像有誰在天上看著我笑說『來看看妳能不能撐過去』。」

莎芭蓮卡還表示：「我不覺得她是因為打得多出色才贏，而是我失誤太多。」這些言論都掀起球迷間不少負面批評。

然而高芙在後續受訪時也被問到關於莎芭蓮卡的言論，高芙表示：「我不同意，我現在坐在這裡，跟冠軍盃一起。」

高芙認為莎芭蓮卡的說法並不公平，「不是要批評斯威雅蒂，但我上一次跟她對戰時是直落二獲勝，賽場上什麼都可能發生。」

高芙也認為，莎芭蓮卡這幾周的表現來說確實是奪冠熱門，這也讓她成為決賽中最具挑戰的對手，「她是世界第一，從數據來看，我面對的對手就是最難對付的。」

「我知道這會是一場意志與心理的比拚。」高芙說：「比賽的勝負幾乎取決於最後幾分。不過我很開心自己撐下來了。雖然打得不漂亮，但成功了，這才是最重要的。」