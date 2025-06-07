田徑／鏈球女王輕鬆摘金 女子400接力破31年全國紀錄

台灣國際田徑公開賽今天晚間登場的女子鏈球決賽上演一場高水準的對決，三屆奧運金牌、波蘭「鏈球女王」沃達奇克（Anita Wlodarczyk），在6次試擲中有3擲超越大會紀錄，最終以71公尺51摘金，至於我國紀錄保持人余雅倩則是以64公尺11奪銅。

從倫敦奧運、里約奧運到東京奧運連三屆奪下女子鏈球金牌的沃達奇克，第二度來台參加台灣公開賽，相較於首次來台時以66公尺38拿下金牌，沃達奇克今年帶著更佳的狀態來台，除了第四擲擲出71公尺51外，第二次試擲67公尺61、第5次試擲68公尺71也都超越大會紀錄，最終她也順利摘金。

至於第二名則為原大會紀錄保持人布魯絲（Lauren Bruce），以68公尺53同樣打破大會紀錄的成績拿下銀牌，至於剛在亞錦賽拿下銅牌的我國余雅倩，則是以64公尺11摘銅。

而今天晚間壓軸登場的女子4x100公尺接力賽，代表亞仕生醫出賽的張博雅、胡君微、劉立琳、鄭歆瑩，最終以44秒53打破高懸31年的全國紀錄並奪下銅牌，原紀錄為「風速女王」王惠珍與高玉娟、徐佩菁、陳淑珍在1994年廣島亞運會創下的44秒58。

對於今天4人在個人賽表現都不如預期，但卻在400公尺接力賽打破全國紀錄並奪下銅牌，4人賽後都直言心情是大喜三溫暖，其中擔任第四棒的張博雅表示，由於自己上周還有亞錦賽賽程，在賽事結束返國後，與第三棒的劉立琳其實僅有2天、4趟的練習機會，讓她一度感到有點擔心，「主要是擔心沒辦法配合她們節奏，畢竟我們更看重的是過程，成績是其次，但當然還是想把成績做得最好。」