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田徑／破全國還有更高期待 吳政諺盼400公尺與國際接軌

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
吳政諺打破陳傑保持了10年的男子400公尺全國紀錄。記者余承翰／攝影
吳政諺打破陳傑保持了10年的男子400公尺全國紀錄。記者余承翰／攝影

台師大男子400公尺好手吳政諺今天在台灣國際田徑公開賽男子400公尺決賽，跑出46秒31的佳績奪下銅牌，並且刷新「跨欄王子」陳傑保持了10年的全國紀錄，他表示賽前設定目標是跑出45秒的成績，因此達成全國紀錄只能算是85分到90分，未來他也期待能幫助台灣男子400公尺成績能與國際接軌。

吳政諺今年4月的全大運才衝出46秒64的佳績，登上我國歷年第4傑，不過這次台灣田徑公開賽他以46秒31一口氣超越排在前頭的余晨逸、楊隆翔和陳傑，打破陳傑高懸10年的全國紀錄，成為新科全國紀錄保持人。

儘管打破全國紀錄，不過吳政諺賽後坦言，賽前設定的目標其實是跑出45秒的成績，因此以46秒31打破全國紀錄，只能是85到90分的表現，但他也坦言這次狀況確實比全大運時更好。

吳政諺指出，台師大教練蔡於儒認為，台灣的男子400公尺紀錄成績並不佳，這讓他在心中萌芽，希望讓台灣男子400公尺的成績能夠與國際銜接，談到自身的調整，他則說：「今年老師把我們隊伍的練習觀念、想法、思維和態度都有提升，加上老師自創的練法，是我過去沒有嘗試過的，重質不重量，確實對我們很有幫助。」 

儘管打破全國紀錄，但吳政諺與名古屋亞運參賽標準46秒整仍擦身而過，接下來他也將在20日前往參加泰皇盃，也是他生涯首度出國比賽，談到參賽目標他說：「老師給我的計畫就是先達標亞運起來放，後面就可以放心去挑戰成績，今天後段就是差一點點。」

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陳傑 田徑 全大運

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