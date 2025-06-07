田徑／打破陳傑10年全國紀錄 吳政諺400公尺奪下銅牌

台灣田徑公開賽今天在台北田徑場舉行，在首日賽事就傳來破全國紀錄的好消息，代表MIZUNO出賽的吳政諺在預賽就衝出所有選手最佳的47秒36，決賽他將成績進一步提速到46秒31，超越了陳傑在10年前全運會創下的46秒35全國紀錄。’

就讀台師大的吳政諺，今年4月的全大運才衝出46秒64的佳績，登上我國歷年第4傑，僅次於陳傑的全國紀錄46秒35、台師大學長楊隆翔的46秒48以及余晨逸的46秒50，在前三人都已經卸下選手身分或是半退休的狀況下，吳政諺也成為備受期待的400公尺好手。

而這次台灣田徑公開賽，吳政諺在預賽就衝出佳績，以47秒36在預賽所有參賽選手中排名第一名，也是唯一晉級到決賽的地主選手，而晚間的決賽吳政諺更是進一步提速，最終以46秒31拿下銅牌，雖然成績次於南韓的申珉圭、越南陳廷山，但也打破了由「跨欄王子」陳傑保持了10年的全國紀錄46秒35。

事實上，吳政諺在國中時期就曾在成績卡關時，收到來自陳傑的加油影片，成為他生涯遇到難題時都會拿出來「複習」的影片，這次能夠打破陳傑的紀錄也是意義非凡。