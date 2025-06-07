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定向越野／全國大專院校定向越野錦標賽 中正大學包辦雙金

聯合報／ 即時報導
中華民國定向越野協會理事長沈永賢（左）頒發大專公開組冠軍獎盃給中正大學。圖／中華民國定向越野協會提供
中華民國定向越野協會理事長沈永賢（左）頒發大專公開組冠軍獎盃給中正大學。圖／中華民國定向越野協會提供

114年全國大專院校定向越野錦標賽今天（7日）在台南都會公園登場，100多位好手在賞心悅目的公園，挑戰頗有難度的大專級定向越野賽，定向越野名校中正大學男選手表現出色，包辦大專男子公開組與一般組雙料金牌，教練陳俊民欣慰子弟兵的優秀表現，也肯定大專校園定向越野運動已然蓬勃發展。

今年的大專賽首次將大專組團體獎分男、女組頒發，增加各校組隊參加團體獎角逐的意願。今年有大專公開組台北醫學大學、國立台灣大學、國立台灣師範大學、國立台北教育大學、國防大學、陽明交通大學、逢甲大學、國立中正大學、國立成功大學；大專一般組國立成功大學、國防大學、國立中正大學、國立聯合大學等校報名，選手多達67位，競爭相當激烈。

堪稱定向越野名校的中正大學，今年在男子組依舊表現搶眼，在大專公開組由賴賢鴻領軍，順利摘下團體金牌，在大專一般組則由2位年輕好手林暐程與鄭嘉俊擔綱奪金，順利完成教練陳俊民交付的任務。

國防大學共有24位選手參賽，軍容壯盛，也在主將梁宇琪領軍下，奪得3銀1銅，包括大專公開女子組銀牌、公開男子組銅牌、一般男子組銀牌、一般女子組銀牌。

雖是大專賽，但也設有其他年齡組別，新竹縣竹北高中陳頎勳在男子18歲組一支獨秀奪金，他就讀新竹縣東興國中的弟弟陳威綦則在男子16歲組也不讓哥哥專美於前也奪得金牌，兄弟檔的優秀表現傳為大會美談。

國防大學團體成績3銀1銅。圖／中華民國定向越野協會提供
國防大學團體成績3銀1銅。圖／中華民國定向越野協會提供

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