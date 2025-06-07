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田徑／潔克森秀魯夫、五條悟刺青 江靜緣坦言對她改觀
我國「鉛球小可愛」江靜緣今天在台灣田徑公開賽女子鉛球決賽，與美國兩屆世錦賽金牌潔克森（Chase Jackson）最終分別以17公尺04和20公尺03奪下銀牌和金牌，賽後江靜緣也透露，過去透過影片看潔克森還以為她會有點凶，沒想到私下卻是相當親切，甚至還跟她分享自己的刺青。
18歲的江靜緣上月初在靜岡國際田徑賽以17公尺83打破高懸11年的全國紀錄，還在上周的亞錦賽中奪下銅牌，成為我國備受期待的新世代年輕鉛球好手。
而這次台灣田徑公開賽中華田徑協會也特別邀請兩屆世錦賽金牌潔克森來台參賽，江靜緣也沒有放過與潔克森的交流機會，在今天比賽結束後潔克森還跟她分享自己的刺青，包括五條悟、魯夫、卡卡西、強尼戴普的剪刀手愛德華等，以及近期在學日文的過程。
談到這次與潔克森近距離接觸後的感覺，江靜緣坦言一開始透過比賽影片覺得潔克森可能有點凶，不過真正接觸後才發現她很親切，「原本我們計畫明年2月想要去跟她一起訓練，昨天也趁機跟她打聲招呼，沒想到她不只不排斥，還直接邀請我8月就可以一起訓練，只可惜我因為比賽規畫，沒有辦法過去。」
在這次台灣公開賽後，江靜緣也結束了近期的密集出賽，並且將先休息一段時間備戰世大運，「今天比賽完成度算是比亞錦賽好，雖然成績沒有亞錦賽好，但第一擲成績就還可以，後面也都有16公尺以上，希望未來能像靜岡那場比賽一樣，每場至少有兩個以上17公尺，把穩定度再提高。」
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