田徑／世錦賽金牌潔克森輕鬆摘金 江靜緣17公尺04奪銀

2025台灣田徑公開賽今天在台北田徑場舉行，儘管下午開賽時刻遭遇大雨侵襲，不過在午後天氣也逐漸放晴，其中在女子鉛球決賽，兩屆世錦賽金牌潔克森（Chase Jackson）與我國全國紀錄保持人江靜緣，最終分別以20公尺03、17公尺04拿下金、銀牌。

在2022、2023年世錦賽完成女子鉛球二連霸的潔克森，今年首度受邀來台參加台灣田徑公開賽，並且與我國新科全國紀錄保持人、年僅18歲的江靜緣同場競技，兩人不僅在昨天記者會前就進行交流，今天比賽兩人與澳洲的柏格（Emma Berg）展開拉鋸。

其中潔克森在前三次試擲就擲出18公尺09、19公尺88、20公尺03的成績，逐漸逼近大會紀錄20公尺24，至於江靜緣前三次試擲成績也都逐步增加到16公尺73，柏格則是以16公尺53緊追在後；進入後三擲後，江靜緣在第四次試擲就擲出17公尺04，最終也以此成績奪下銀牌，金牌則由潔克森以20公尺03拿下。

至於在男子鐵餅決賽，我國全國紀錄保持人李慈雲今天在大雨中出賽，最終以52公尺71拿下金牌，也是本屆大會頒出的首面金牌。