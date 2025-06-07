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法官批准NCAA和解協議 美大學運動員可獲酬勞了

中央社／ 加州奧克蘭6日綜合外電報導
NCCAA以商業方式使用學生運動員的姓名、圖像與肖像，將首次予以酬勞。 美聯社
NCCAA以商業方式使用學生運動員的姓名、圖像與肖像，將首次予以酬勞。 美聯社

美國法官今天批准全美大學體育聯盟（NCAA）一項28億美元的和解協議，此協議對學校過去與未來以商業方式使用學生運動員的姓名、圖像與肖像，將首次予以酬勞。

路透社報導，這項和解協議獲得加州奧克蘭（Oakland）聯邦法院的地區法官威肯（ClaudiaWilken）批准，NCAA與學生運動員之間曠日費時的訴訟也告一段落。

威肯寫道：「儘管存在一些妥協，但和解協議仍為集體訴訟的成員帶來極大的救濟。」

威肯表示，「這項協議允許學生運動員獲得酬勞的規模與類型，將是大學體育史上前所未見。」

原告首席律師柏曼（Steve Berman）與凱斯勒（Jeffrey Kessler）在一份聲明中表示，這項裁決代表「大學運動與運動員權利歷史性的一天」。

NCAA主席貝克（Charlie Baker）發表聲明，樂見法官的裁決。

貝克說，「學生運動員將受益於現有的豐富機會，更多的獎學金機會，具指標意義的財務益處，還有效率更高的NCAA為其服務。」

NCAA否認同意和解有任何不當行為。

這項和解協議的範圍，涵蓋自2016年以來數十萬名在校與歷屆學生，同時解決3起相關訴訟。這些訴訟聲稱NCAA禁止支付運動員酬勞的規定違反美國反壟斷法。協議中所提的28億美元將用於支付過去的損失。

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