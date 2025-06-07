足球／2026世足賽擴編為48隊 中國仍拚不進會內賽

中國隊5日在2026世界盃足球賽亞洲區會外賽第3輪0比1輸給印尼，確定無緣明年世足會內賽。受夠中國隊疲軟表現的球迷與專家們毫不保留地抨擊這群國腳與教練，失望之情盡露。

法新社報導，中國國家主席習近平曾盼國家隊有朝一日能贏得世足賽，但最新的失利意味夢想依然遙遠。中國隊只在2002年進入過世界盃會內賽，但當年小組賽3戰盡墨且一球未進。

中國隊5日在雅加達0比1輸球，整場比賽無論射門與射正次數都遜於印尼。中國隊在亞洲區資格賽第三輪C組墊底，9戰7敗不說還一共丟失20球。

中國足球評論員詹俊表示「國足球員們都盡力了，輸在經驗不足、能力不足，輸在細節處理」。

詹俊在微博寫道，他個人覺得中國隊主帥伊萬科維奇（Branko Ivankovic）「堅持的這個單後腰菱形中場佈置不適合國足，（中場球員）王上源的防守壓力太大，兩側漏洞多。下半場也都把進攻端可以指望的球員換上場，但卻沒有相對應的戰術安排」。

還有資深專家不滿伊萬的領導統御未能如球隊預期，執教功力還比不上其他幾個前任教頭。

受夠中國隊長年積弱的球迷也在網上開噴。

有人說「這些國足選手就是不懂得要把球踢進對方的大門」；還有人批評「他們只會傻呆呆地追著球跑」。