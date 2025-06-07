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足球／世足會外賽義大利首戰出師不利 0：3不敵挪威

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
義大利守門員多納魯馬與挪威球星哈蘭德擁抱。 美聯社
義大利守門員多納魯馬與挪威球星哈蘭德擁抱。 美聯社

明年世界盃足球賽將擴增至48隊參賽，各隊爭搶會內賽門票。4屆冠軍義大利今天在歐洲區會外賽I組出師不利，以0比3不敵挪威。同樣是初登場的比利時則與北馬其頓在J組戰平。

法新社報導，地主挪威在奧斯陸（Oslo）的傾盆大雨中，由索洛夫（Alexander Sorloth）、努薩（Antonio Nusa）、哈蘭德（Erling Haaland）在上半場各進1球。這是義大利難忘的客場夜晚，藍衫軍在前2屆世界盃均無緣殺進會內賽。

義大利隊隊長兼門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）告訴義大利國家電視台體育頻道（RaiSport）：「我沒有什麼藉口。我們的球迷不應該看到這種比賽。我們需要深刻反省。這種結果令人無法接受。」

義大利正努力追趕I組龍頭挪威。挪威在3月擊敗摩爾多瓦與以色列後，目前以積分9分領先。義大利當時是在踢歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）。

J組方面，比利時首戰即與北馬其頓以1比1戰平。這場比賽在北馬其頓首都史高比耶（Skopje）進行，比利時的盧卡庫（Romelu Lukaku）射門被擋出後，德庫伊珀（Maxim De Cuyper）為全隊取得領先，但阿利奧斯基（Ezgjan Alioski）在還剩4分鐘時凌空抽射，助地主北馬其頓扳平。

北馬其頓目前3戰不敗，但積分落後威爾斯。威爾斯在主場以3比0擊敗列支敦斯登後，以7分位居J組榜首。

克羅埃西亞在L組首戰以7比0大勝直布羅陀。以替補身分出場的伊萬諾維奇（Franjo Ivanovic）和克拉馬里奇（Andrej Kramaric）各進2球，帕薩利奇（Marco Pasalic）、布迪米爾（Ante Budimir）和柏瑞斯奇（Ivan Perisic）也各進1球。

捷克在主場2比0擊敗蒙特內哥羅（Montenegro）後，目前以3戰3勝領先L組。赫洛熱克（Adam Hlozek）和希克（Patrik Schick）為捷克各進1球。

明年世足賽將擴增至48隊參戰，歐洲區會外賽12個小組的分組冠軍將自動獲得參加資格，亞軍將進入附加賽，以決定歐洲區最後4張門票究竟誰屬。

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