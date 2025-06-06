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印尼羽賽／逆轉李詩灃晉級4強 周天成將迎戰新任球王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 法新社
周天成。 法新社

BWF超級1000的印度羽球公開賽今天展開8強賽程，我國唯一晉級的「一哥」周天成在男單8強賽出戰第4種子的中國大陸李詩灃，雙方在三局苦戰後由周天成以14：21、21：13、21：17逆轉勝出，挺進到4強戰。

周天成與世界排名第4名的李詩灃過去3度交手，周天成僅拿下一勝，為去年大陸公開賽32強賽，兩人今天再度交手依舊打得拉鋸，首局周天成雖然先打出3：0攻勢，不過李詩灃很快就作出調整，打出一波12：3的反擊逆轉戰局後，首局也以21：14率先拿下。

第二局周天成在開局再度取得領先，不過這一次他未再讓李詩灃獲得超前機會，在局中就拉開差距，並以21：13扳平戰局。

決勝局周天成乘勝追擊，在開局被連拿2分後，馬上回敬4：0攻勢，並且將差距持續擴大到7分，不過李詩灃在下半局逐漸縮小差距，一度追到16：19僅3分落後，但周天成頂住壓力迫使李詩灃發生回球掛網失誤，取得4個賽末點，最終再靠著一記扣殺讓李詩灃再度回球掛網，最終以21：17勝出，挺進到4強賽，並將對上新任球王泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。

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羽球 昆拉武特 周天成

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