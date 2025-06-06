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拳擊／荷蘭拳擊賽將登場 主辦方：奧運金牌克莉芙不參加

中央社／ 綜合外電報導
巴黎奧運金牌拳手克莉芙捲入性別爭議風波。 路透社
巴黎奧運金牌拳手克莉芙捲入性別爭議風波。 路透社

奧運資格賽荷蘭愛因霍芬拳擊盃（Eindhoven Box Cup）本週將登場，主辦方今天說，巴黎奧運女子拳擊次中量級金牌、阿爾及利亞拳手克莉芙（Imane Khelif）不會參賽；她之前遭捲入性別爭議風波。

愛因霍芬拳擊盃發言人倫德斯（Dirk Renders）向法新社證實，克莉芙不會參賽，「排除她（參賽）的決定，取決於世界拳擊聯盟（WorldBoxing）」。

世界拳擊聯盟已經對18歲以上選手實施生理性別強制檢測，並告知阿爾及利亞拳擊協會，克莉芙須接受這項檢測才能參加愛因霍芬拳擊盃。

根據世界拳擊聯盟的新政策，所有參加該聯盟認可賽事的運動員都須接受聚合酶連鎖反應（PCR）基因檢測，以確定出生性別及參賽資格。

PCR技術可用於檢測SRY基因，也就是Y染色體性別決定區，依此判定生理性別。

國際拳擊總會（International Boxing Association，IBA）曾在2023年主辦的世錦賽中，取消克莉芙和台灣拳后林郁婷的參賽資格，原因是兩人未通過性別檢測。

但去年巴黎奧運期間，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）為林郁婷和克莉芙發聲，指他們是受國際拳總武斷且倉促的裁定所累；兩人後來分別在女子57公斤級、66公斤級摘金。

IOC於2023年以遲未能解決貪腐和財務不透明等問題、以及管理不當為由，撤銷對國際拳擊總會的承認、剝奪IBA的國際奧運拳擊賽事籌辦權。

世界拳擊聯盟今年2月底表示，已獲得國際奧會暫時授予國際總會（International Federation）資格，獲授權在全球層級管理拳擊運動。

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林郁婷 拳擊 世錦賽

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