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影／台灣國際田徑公開賽明後兩天登場 世界頂尖好手同場競技

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台灣國際田徑公開賽明後兩天將在台北田徑場登場，中華民國田協理事長葉政彥（左四）、秘書長王景成（右三）與參賽選手共同主持啟動儀式。記者侯永全／攝影
台灣國際田徑公開賽明後兩天將在台北田徑場登場，中華民國田協理事長葉政彥（左四）、秘書長王景成（右三）與參賽選手共同主持啟動儀式。記者侯永全／攝影

2025台灣國際田徑公開賽明後兩天將在台北田徑場登場，繼去年升格為世界田總洲際巡迴賽台北站後，今年賽事規格全面升級，不僅邀請三屆奧運金牌波蘭「鏈球女王」沃達奇克（Anita Włodarczyk）與兩屆世錦賽女子鉛球金牌得主傑克森（Chase Jackson）來台參賽，也有地主選手包括在亞錦賽勇奪跳遠銀牌的林昱堂、台灣鏈球女王余雅倩，以及女子鉛球名將江靜緣等，各國田徑名將同場競技。

台灣田徑公開賽今年在銅標籤賽事積分的加持下，吸引眾多菁英選手報名參賽，除了台灣頂尖田徑選手，今年共有16個海外國家，670位選手報名參賽。田協下午舉行開賽前的記者會，出席選手沃達奇克、傑克森、林昱堂、余雅倩及江靜緣在記者會中相見歡，並與中華民國田協理事長葉政彥、秘書長王景成共同主持啟動儀式。

台灣鏈球女王余雅倩（左）與三屆奧運金牌波蘭「鏈球女王」沃達奇克，將在台灣國際田徑公開賽同場競技。記者侯永全／攝影
台灣鏈球女王余雅倩（左）與三屆奧運金牌波蘭「鏈球女王」沃達奇克，將在台灣國際田徑公開賽同場競技。記者侯永全／攝影
台灣男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂期許藉由台灣國際田徑公開賽，取得好成績多爭取積分。記者侯永全／攝影
台灣男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂期許藉由台灣國際田徑公開賽，取得好成績多爭取積分。記者侯永全／攝影
兩屆世錦賽女子鉛球金牌得主傑克森（右）與台灣鉛球女將江靜緣相見歡。記者侯永全／攝影
兩屆世錦賽女子鉛球金牌得主傑克森（右）與台灣鉛球女將江靜緣相見歡。記者侯永全／攝影

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田徑 林昱堂 余雅倩

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