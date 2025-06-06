田徑／稱亞錦奪銅非最佳表現 江靜緣向世錦賽金牌請益

上周在南韓龜尾亞錦賽中以18歲年紀奪下女子鉛球銅牌的江靜緣，明天將在台灣國際田徑公開賽與兩屆世錦賽金牌得主美國潔克森（Chase Jackson）同場競技，而今天的記者會上江靜緣也趁機向潔克森請益鉛球技巧與了解在美國訓練環境的問題，希望未來也有機會能赴美移訓。

江靜緣上周在亞錦賽靠著最後一次試擲擲出17公尺42的成績，超越烏茲別克選手奪下銅牌，年僅18歲就在亞錦賽抱回獎牌表現亮眼，而明天她也將在台灣田徑公開賽再度登場，並將與2022、2023年世錦賽金牌潔克森同場競技。

在今天記者會前，江靜緣也趁機向潔克森請益關於鉛球的投擲技巧，並了解在美國的訓練環境，「因為我一直很想去美國或是歐美移地訓練，而她又是一位成績那麼好、水準那麼高的選手，我就想說藉這個機會問問看她，未來有沒有機會到美國一同訓練，她也不排斥。」

對於上周在亞錦賽拿下銅牌，江靜緣卻直言這並不是一場讓她感到太滿意的比賽，因為在前幾次試擲都未能擲出滿意的成績，儘管靠著最後一擲逆轉奪銅，但在更高層級的賽事中，如果沒能在前三擲就有好的發揮，那可能也沒有後三次試擲的機會，「希望明天的比賽我在前三擲就要開始有成績，這也是我未來要繼續努力的方向。」