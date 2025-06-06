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田徑／將再與鏈球女王同場競技 余雅倩盼也能丟到35歲

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩將再與波蘭女王沃達奇克同場競技。記者侯永全／攝影
我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩將再與波蘭女王沃達奇克同場競技。記者侯永全／攝影

2025台灣國際田徑公開賽明天起將一連兩天在台北田徑場舉行，今年包括三屆奧運金牌波蘭「鏈球女王」沃達奇克（Anita Włodarczyk）、兩屆世錦賽女子鉛球金牌得主傑克森（Chase Jackson）、日本快腿飯塚翔太都受邀來台參賽，至於我國包括上周在亞錦賽奪下獎牌的林昱堂、余雅倩、江靜緣也將登場與世界好手同場競技。

台灣田徑公開賽在去年升格為世界田總洲際巡迴賽後，賽事規格全面升級，在銅標籤賽事積分的加持下，吸引更多菁英選手報名參賽，今年共有16個海外國家、總計670位選手參賽，相較於去年再增加了80人，且其中不乏奧運、世錦賽、亞錦賽、亞運奪牌選手。

其中又以曾在奧運完成3連霸、再度來台參賽的波蘭「鏈球女王」沃達奇克最受關注，在今天記者會上她也先用中文向現場貴賓問好，並直言這次台灣公開賽將是本季的第三場賽事，過去一段時間她都在卡達練習，很高興今年能夠再度來台參賽。

而上周剛在亞錦賽奪下銅牌的我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩，這次繼2023年後再次與沃達奇克同場競技，她說：「因為上周剛比完亞錦賽，算是卸下一個壓力，所以這次希望自己能夠享受比賽，不要給自己太大的壓力。」

台灣田徑公開賽明後天將在台北田徑場舉行。記者侯永全／攝影
台灣田徑公開賽明後天將在台北田徑場舉行。記者侯永全／攝影

對於即將滿40歲的沃達奇克至將仍保持選手身份，將沃達奇克視為偶像的余雅倩也直言相當欽佩，也希望自己能夠至少丟到35歲，「她都已經拿過三屆奧運金牌，但還是沒有選擇退役，這讓我在她身上看到，只要妳想要繼續就可以繼續拚下去，如果可以的話我也希望自己可以拚到35歲。」

在台灣公開賽後，余雅倩預計在6月底再度出國移訓，為10月的全運會和明年亞運繼續備戰，「今年冬訓調整的還蠻不錯的，當然現在也還是有一些需要調整的地方，希望能夠讓成績再穩定一點，當然70公尺會是一個挑戰的目標，畢竟是挑戰世界舞台的一個門檻。」

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田徑 余雅倩 世錦賽

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