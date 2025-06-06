足球／中國男足68年來首度輸給印尼！確定無緣2026世足賽

中國大陸男足上次進世界盃足球賽是2002年，昨天在雅加達踢到鐵板，以0：1不敵印尼隊，這是中國68年來對戰印尼首敗，也確定無緣2026年世足賽。 2026年世界盃資格賽亞洲區會外賽第三輪，中國與

2025-06-06 15:12