足球／中國男足68年來首度輸給印尼！確定無緣2026世足賽
中國大陸男足上次進世界盃足球賽是2002年，昨天在雅加達踢到鐵板，以0：1不敵印尼隊，這是中國68年來對戰印尼首敗，也確定無緣2026年世足賽。
2026年世界盃資格賽亞洲區會外賽第三輪，中國與日本、澳洲、沙烏地阿拉伯、印尼和巴林同屬C組，前2名能直接取得會內賽門票，3、4名則進入第四輪賽事。
上半場第45分鐘，印尼坎布亞（Ricky Kambuaya）身體碰撞後倒地，經VAR確認後，裁判給印尼一記12碼罰球，羅梅尼（Ole Romeny）主罰命中，讓主場7.6萬名球迷全嗨翻，最終印尼就以1：0收下勝利。
印尼贏球後以3勝3敗12積分，確定進入第四輪賽事；中國則苦吞第7敗，確定分組墊底，無緣2026世足賽。
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