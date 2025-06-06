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足球／烏茲別克與約旦首闖世足會內賽 南韓連11次晉級

中央社／ 杜拜5日綜合外電報導
南韓隊。 法新社
南韓隊。 法新社

烏茲別克和約旦今天雙雙首度晉級世界盃足球賽會內賽，創造歷史，南韓則是連續11次晉級。

法新社報導，亞洲區會外賽A組方面，烏茲別克以0比0與阿拉伯聯合大公國踢和，拿下A組第二張會內賽門票。不過由於已晉級的伊朗在杜哈以0-1輸給卡達，A組第一名誰屬仍有變數。

亞洲區會外賽第3輪分為3組，每組前兩名直接晉級明年世足會內賽，小組第3與第4名則還要再踢第4輪。A組第3與第4分別是阿聯與卡達。

B組方面，南韓以2比0擊敗伊拉克後，連續11次挺進世足會內賽，將約旦擠到第2名。約旦稍早3比0擊敗阿曼，篤定晉級首度從32隊擴編至48隊的2026年美加墨世足賽

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）在社群媒體上恭喜自家球隊「歷史性晉級」，並感謝忠實的球迷支持。

伊拉克是B組第3，阿曼和巴勒斯坦則在拚老四爭取第4輪會外賽。

C組方面，日本確定晉級；沙烏地阿拉伯和澳洲將爭奪第2張晉級門票。

印尼1比0擊敗中國後暫居第4名，仍有續命機會。

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