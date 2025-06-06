洛杉磯奧運主辦方：賽事人員不受川普禁令影響

2028年洛杉磯奧運主辦單位今天表示，本屆賽事不會受美國總統川普禁止12個國家的公民造訪美國的禁令影響。

法新社報導，2028年洛杉磯奧運組委會主席瓦瑟曼（Casey Wasserman）在記者會上表示，美國政府已經「清楚表明」，川普的旅行指令不適用於奧運。

川普昨天晚間宣布禁止來自阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門的國民來到美國。

不過瓦瑟曼指出，他對於奧運活動所有選手和成員都能在2028年自由前來美國一事深具信心。

瓦瑟曼在國際奧林匹克委員會（IOC）協調委員會結束訪問後表示：「指令非常明確地指出，奧運需要特別考量，其實我想感謝聯邦政府對此事的認可。」

瓦瑟曼表示，從運動員、聯盟官員到媒體等奧運活動的全體相關人員都不會受到禁令影響。

瓦瑟曼說：「各位熟知的所有相關人員，不論是在賽前或比賽期間來到這座城市，聯邦政府都清楚了解那將會是一個他們將接待並提供所需支持的環境。」

「因此我們很有信心這種情況只會持續下去。目前為止情況如此，在奧運期間也一定會是如此。」