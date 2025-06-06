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PGA／加拿大公開賽首日 俞俊安飆65桿並列第9

中央社／ 台北6日電
俞俊安。 中央社
俞俊安。 中央社

PGA加拿大公開賽今天進行首回合賽事，台灣好手俞俊安抓7博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準5桿的65桿，暫並列第9名，僅落後領先者4桿。

總獎金980萬美元（約2.95億台幣）的美國職業高爾夫協會（PGA）加拿大公開賽，今年改到多倫多TPC球場（TPC Toronto at Osprey Valley）舉行，台灣除俞俊安外，還有王偉軒也取得參賽資格。

俞俊安今天從第10洞出發，一下場就抓博蒂開胡，前9洞抓4博蒂、吞2柏忌，其中在長120碼、標準3桿的第14洞，俞俊安開球直朝旗桿而去，球落地後停在洞口旁3呎處，差點就能上演一桿進洞的戲碼。

轉場後，俞俊安表現更加穩定，再進帳3博蒂，且沒有出現任何失誤，最終就以65桿的成績作收，落後2名並列領先者4桿。

俞俊安賽前接受訪問時就透露，這座球場的長草區都留得蠻長的，因此開球上球道率將會是勝負關鍵；儘管俞俊安今天的開球上球道率僅57%，但他靠著出色的鐵桿，反而幫忙製造很多抓博蒂的機會。

至於台灣另一參賽好手王偉軒，全場抓3博蒂、吞5柏忌，繳出高於標準2桿的72桿，暫時並列第137名，想要晉級，第2回合必須要有超水準表現才行。

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高爾夫 俞俊安

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