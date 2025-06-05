印尼羽賽／不愧是第二主場 周天成拍退波波夫晉級8強
BWF超級1000的印尼羽球公開賽今天進行16強賽程，我國一哥周天成遭遇世界排名第20名的法國年輕好手波波夫（Christo Popov），最終在苦戰三局後以21：18、9：21、21：17勝出，挺進到8強賽。
曾在2019年於印尼公開賽奪冠的周天成，今年在印尼公開賽前卻是連3站在前兩輪就止步，不過本周他回到「第二主場」也找回狀態，先是在首輪與「左手重砲」林俊易的內戰中以直落二取勝。
今天的16強賽周天成則是對上23歲的法國好手波波夫，他上周剛在新加坡公開賽打進到4強賽，上月歐錦賽也順利闖進到4強，近期狀況不差，不過周天成過去6度與波波夫交手共拿下4勝。
而今天周天成也再度吸引不少印尼球迷到場為他加油，而他首局也打出精彩表現，以21：18先下一城，但第二局波波夫以21：9扳回一城。
決勝局周天成在局中拉開差距以16：9領先，而波波夫雖然緊接著打出7：0攻勢扳平戰局，但周天成仍是穩住陣腳，打出一波4：1攻勢後率先取得賽末點，而波波夫此時卻申請傷停，但比賽恢復進行後周天成仍是穩穩拿下賽末點，以21：17勝出，在滿場球迷歡呼聲中闖進到8強賽，也是唯一晉級到8強的台灣選手。
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