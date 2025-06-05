體操／亞錦賽 「亞洲貓王」唐嘉鴻單槓排名第1晉決賽
在韓國堤川市舉辦的2025亞洲男子競技體操錦標賽今天進行個人全能和單項資格賽，台灣包括單槓「亞洲貓王」唐嘉鴻、鞍馬蕭佑然、跳馬葉政、地板洪源禧等4人晉級單項決賽。
台灣男子單槓好手唐嘉鴻今天在亞錦賽全能出賽4個項目，其中在他最拿手的單槓以難度分6.100、執行分8.900分、總分15.000分，在資格賽排名第1晉級決賽。
至於鞍馬好手蕭佑然表現同樣出色，以難度分5.500分、執行分8.800分、總分14.300分在資格賽排名第3晉級，這2人也是台灣奪牌重點；團體賽事部分，台灣則排在第5。
教練鄭焜杰在接受中央社訪問時表示，台灣選手大多帶著傷勢出賽，儘管一開始團隊鞍馬有2人失誤，「後續大家的表現漸入佳境，這樣的成績還算是平均水準以上的發揮。」
鄭焜杰強調，亞錦賽強度很高，亞洲各國好手都出來適應新的奧運週期分數，從單項表現來看，還是唐嘉鴻和蕭佑然相對穩定。
明天輪到青年組登場，鄭焜杰的兒子鄭丞佑也將亮相，他會在全能項目下場3項，但主戰場還是擅長的地板和跳馬。
鄭焜杰表示，要在亞青拿牌很不容易，明天的目標就是先把地板和跳馬顧好，這2個項目至少先進決賽為低標。
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